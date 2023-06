Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Anna Skarbinski (Rédactrice web SEO) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Anna Skarbinski : Je suis rédactrice web SEO indépendante. Je suis spécialisée dans le secteur du tourisme et des sports Outdoor.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

L’enjeu le plus important en 2023 est l’arrivée en puissance de l’IA. Qui n’a pas entendu parler de GPT3 ou GPT4 ces dernières semaines ? Cet outil deviendra, à terme, un indispensable pour les métiers du SEO. Cette intelligence est capable de générer du contenu, de trouver des mots-clés, de comprendre l’intention de recherche des internautes, etc. Il est toutefois nécessaire de garder un œil critique face à cette avancée technologique. Les moteurs de recherche peuvent pénaliser les contenus créés par les IA s’ils ne répondent pas aux critères E-E-A-T (expertise, expérience, autorité, fiabilité).

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Deux principaux pièges sont à éviter en matière de référencement naturel :

– Ne pas fournir un contenu de qualité : Google privilégie de plus en plus l’expérience utilisateur (UX). Si on ne partage pas des informations pertinentes, l’internaute ne sera pas intéressé et il quittera la page aussitôt. Lorsqu’on donne une information sur le net, elle doit être juste et répondre à l’intention de recherche de l’utilisateur.

– Ne pas fournir de backlinks de qualité : avoir de nombreux liens pointant vers son site web, c’est bien. Mais attention, ces derniers doivent provenir d’un site à forte notoriété et spécialisé dans le même domaine d’activité que son site web. Les backlinks jouent un rôle important en matière d’acquisition de trafic.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

L’acquisition de nouveaux médias est une bonne méthode pour augmenter la visibilité d’une marque. Pour être certain d’avoir une bonne stratégie, déterminez en amont le persona pour être certain d’utiliser les bons canaux de communication.

Ensuite, partez à la recherche de backlinks de qualité en lien avec votre domaine d’activité. Pensez aussi à ajouter dans vos contenus des liens internes.

La régularité est aussi un point important. Plus vous publiez du contenu, plus votre notoriété sur le Web sera importante.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

La veille, la veille, et encore une fois, la veille. Le Web évolue à vitesse grand V. Soyez toujours à l’affût des nouvelles tendances des moteurs de recherches : cela permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents. Personnellement, je lis l’actualité SEO entre 2 heures et 3 heures par semaine, c’est une partie intégrante de mon métier.

Conseil : ne vous limitez pas aux sources françaises. Vérifiez l’évolution du SEO dans d’autres parties du monde. Les pays anglophones sont souvent plus en avance que nous sur certaines pratiques.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Mes deux outils favoris sont Google Analytics et la Search Console.

– Google Analytics permet d’analyser le comportement des internautes sur le site web. Les données sont précises et nous donnent une bonne idée sur le trafic général du site. En fonction des résultats analysés, nous adaptons notre stratégie d’acquisition.

– Google Search Console permet d’obtenir des informations sur la façon dont Google affiche et indexe les pages. Cela donne des détails précis sur les recherches des internautes. C’est une bonne méthode pour améliorer l’optimisation des pages.

Mesurer le ROI en SEO n’est pas facile. Les résultats sont observables sur le long terme, contrairement au SEA. De plus, l’objectif de la mise en place d’une stratégie SEO est d’augmenter la visibilité d’un site, on joue donc sur sa notoriété. On peut calculer le ROI soi-même, mais il faut prendre en compte plein de facteurs différents : conversion, taux de clic, coût de l’investissement, requêtes clés utilisées, etc. Certains outils permettent de calculer le retour sur investissement, comme SEMrush.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

Depuis l’arrivée en puissance de l’IA (je pense particulièrement à ChatGPT), Google précise bien que ses algorithmes restent inchangés : les contenus de qualité sont toujours récompensés. On comprend ainsi qu’il est possible d’utiliser l’IA, mais il est nécessaire de respecter les critères E-E-A-T.

Google ajoute que les contenus automatisés ayant pour objectif de manipuler le classement dans les résultats de recherche sont sanctionnés. En effet, cela va à l’encontre de leur politique anti-spam.

Pour répondre à la question, l’IA aura plutôt un impact sur les méthodes de travail des experts du SEO. Cela est un excellent outil permettant de trouver les bons mots-clés, de rédiger des méta descriptions, de donner des idées de structure, etc. Mais l’IA ne pourra remplacer l’humain !

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Voici trois conseils :

– Formez-vous. Le SEO demande beaucoup de compétences. Il existe plein de formations en ligne très intéressantes. Sinon, regardez des vidéos, lisez des articles et des livres sur le référencement naturel. Voici mes idées d’ouvrage : « Réussir son référencement web “d’Olivier Andrieu, ‘Bien rédiger pour le Web ‘d’Isabelle Canivet, ‘Le SEO en 500 questions ‘d’Olivier Andrieu.

– Réalisez régulièrement des veilles SEO. Le Web bouge tout le temps. Suivez donc l’actualité du mieux que vous pouvez.

– Faites des tests : nous connaissons les grandes lignes du SEO, mais il n’y a pas de règles bien définies. Pourquoi ? Car les moteurs de recherche ne dévoilent pas tous les secrets de leurs algorithmes.

Osez sortir du cadre, vous pourrez obtenir de belles surprises ! Le métier du SEO est passionnant, vous ne pouvez pas vous ennuyer !

Propos recueillis par Mathilde Flory.