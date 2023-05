Ils font du SEO | Florence DELAUNE (Experte SEO, Marketing Digital Facile)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Florence DELAUNE (Experte SEO et créatrice de Marketing Digital Facile) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Florence DELAUNE (Marketing Digital Facile) : Je suis Freelance, j’ai créé ma propre marque Marketing Digital Facile, et je fais également partie de l’équipe Web&SEO de Maximilien Labadie.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

2023 est marqué par l’utilisation massive de l’IA dans tous les domaines, y compris le SEO. Ceci dit, les enjeux de fond ne changent pas : il est toujours aussi primordial de créer du contenu de qualité axé sur l’expérience utilisateur.

La concurrence étant rude, l’utilisation de mots clés de longue traîne est un point également à prendre en compte, de même que la mise en place de liens internes et de backlinks (liens entrants).

Le cadre E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness and Experience) nous donne des repères solides pour éviter de nous égarer.

Enfin, la recherche par images ainsi que le référencement local sont des enjeux forts à prendre en compte pour 2023.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Je pense que le pire serait de ne pas avoir de stratégie de contenu.

Pour cela, il est essentiel d’aller chercher des mots clés de longue traîne. Donc éviter les mots clés trop génériques.

On voit également souvent une forme de négligence dans la rédaction des titres et des méta-descriptions, ou dans celle des textes alternatifs des images, or, ces éléments sont essentiels au référencement.

Un autre piège serait de se limiter à optimiser le contenu de son site, et de négliger les backlinks et la stratégie qui va avec.

Négliger la vitesse du site peut aussi avoir un impact, certes indirect, mais un impact malgré tout, sur le référencement.

Enfin, si vous avez une activité locale, ne pas travailler le référencement local serait une grosse erreur !

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

La mise en place d’une stratégie réfléchie sera toujours la base du référencement.

Ensuite, mettre en place les bonnes pratiques et s’y tenir.

Enfin, apprendre à utiliser les outils du SEO et de l’IA de façon intelligente.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Le point le plus important est ce qu’on a vu avant : mettre en place les bonnes pratiques et s’y tenir. Les mises à jour des moteurs de recherche vont toujours dans le sens d’un meilleur service rendu à l’utilisateur, donc si vous travaillez dans cet objectif, vous ne devriez pas être trop surpris. e par les mises à jour.

La veille est essentielle bien entendu, et il y a des tas de façons de la faire (alertes Google, newsletters, suivi de comptes Twitter et LinkedIn).

Enfin, suivre les performances de son site sur la Search Console et Google Analytics notamment, permet de faire évoluer celui-ci.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

La Search Console de Google, c’est la base, elle fournit énormément d’informations utilisables directement.

Ensuite, il y a plein d’outils. Personnellement, j’aime beaucoup Ranxplorer qui fournit des synthèses visuelles très pratiques, et aussi la suite Mangools avec KeywordFinder en premier lieu.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’impact de l’IA sur le SEO est énorme et on n’est qu’au début de l’aventure.

On parle beaucoup de l’aide à la rédaction, mais cela va beaucoup plus loin.

L’IA peut analyser les tendances de classement d’un site web, prédire son positionnement et aider à définir une stratégie adaptée pour optimiser sa visibilité.

Mais ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que l’IA ne remplacera ni l’expertise ni la réflexion humaine, il faut la prendre comme un assistant ultra performant.

Mais si on lui donne les mauvaises consignes, elle fournira de mauvaises réponses. Lui faire confiance de façon aveugle serait stupide et source d’échec.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Je dirais d’abord se former aux bases du SEO. Il y a les formations gratuites de Google, et des formations plus avancées comme celle d’Abondance qui reste une référence.

Web&SEO vient de sortir une formation gratuite à la création de site de niche SEO. C’est une bonne base également pour commencer à comprendre le jeu.

Ensuite, il faut pratiquer. La meilleure chose à faire est d’avoir son propre site et d’expérimenter.

Enfin, si on a la chance de pouvoir rejoindre une équipe, alors commencer par observer et poser des questions.

Je trouve que le SEO rend humble, c’est une activité stratégique qui demande du calme et du sang-froid, où il faut réfléchir et poser ses pions un à un en essayant d’avoir un ou plusieurs coups d’avance, un peu comme aux échecs.

Propos recueillis par Mathilde Flory.