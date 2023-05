Ils font du SEO | Kim ZURETTI (CEO, SEO DES ALPES)

Dans le cadre de notre dossier « Ils font du SEO », Kim ZURETTI (CEO chez SEO DES ALPES) a accepté de faire un point sur l’année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Kim ZURETTI (SEO DES ALPES) : Je m’appelle Kim ZURETTI, je suis cheffe d’entreprise au sein d’une agence web : l’Agence SEO DES ALPES. J’ai occupé le poste de cheffe de projet web et de conseillère numérique. Aujourd’hui, j’ai ma propre structure. Mon poste est varié, de la prospection commerciale à la mise en place de la stratégie SEO et numérique responsable des entreprises.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

Les nouveaux enjeux du SEO en 2023 sont d’allier l’IA à la création d’articles pertinents et humains.

L’intelligence du chat bot apporte de nouvelles opportunités, en revanche l’expert se réapproprie cet outil et sublime son contenu. C’est de nouveaux challenges en perspective. Après tout, notre métier repose sur l’innovation de contenu.

Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Le SEO est ingrat et en même temps, c’est un outil indéniable pour créer du lien. Être visible c’est avoir plus d’un tour dans son sac.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ? Selon vous, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France ?

Les pièges à éviter en matière de référencement naturel sont multiples.

Faire attention à ne pas utiliser des méthodes douteuses. Google parle de « black hat ». Google classe les bonnes pratiques du webmaster dans « un chapeau blanc » et les mauvaises, dans un « chapeau noir ». Voici une ancienne méthode qui était en vogue auparavant. Il s’agissait de rajouter du contenu caché et de le truffer de mots-clés. Par exemple : Écrire des textes en blanc sur un fond blanc. Et réécrire du texte noir par-dessus visible aux yeux de l’internaute. Le lecteur voit quelques paragraphes. Et le robot google voir en plus une longue liste de mots-clés cachés. 🙂

D’autres défis du SEO, c’est allier des contenus encore plus pertinents tout en évitant le contenu dupliqué. C’est parfois difficile d’éviter la reedit. Bref, il faut allier créativité dans le SEO afin de sortir du lot.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Les nouveaux médias doivent se focaliser sur les sujets de fond et qui ont des conséquences sur la société de demain : la sobriété numérique (le green-IT), les entreprises à impact, l’innovation, et vers l’éducation aux fake news. Éduquer les générations de demain et sensibiliser ceux d’aujourd’hui.

Comment s’adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Faire de la veille, aller dans des réseaux, lire des livres. Bref, se nourrir de contenus est la clé du succès.

Quels outils permettent de suivre et d’analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

J’utilise Cocolyze et Ubbersuggest pour analyser les résultats du SEO !

Le retour sur investissement est lié à tes objectifs. Connaître ses objectifs va vous permettre d’avoir un retour sur investissement. Les KPI à regarder sont les volumes de recherche, et le positionnement que vous souhaitez avoir sur les moteurs de recherche.

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l’avenir du SEO ?

L’intelligence artificielle comme mentionnée au-dessus donne un coup d’élan en gain de temps pour la rédaction de contenu. Toutefois, il faut toujours apporter son expertise et ses critiques. Pour ne pas apporter des textes froids et sans créativité, l’humain a encore toute sa place.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Les personnes souhaitant commencer une carrière dans le SEO doivent être curieuses, persévérantes et doivent faire de la veille en continu. Tester, tester, écrire, écrire et analyser les concurrents pour comprendre l’ADN d’une marque.

Propos recueillis par Mathilde Flory.