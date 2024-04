Inter IKEA adopte Workday HCM pour renforcer son agilité

Le groupe Inter IKEA fait confiance à Workday HCM depuis plus de cinq ans. Ensemble, ils visent à améliorer l'expérience de leurs collaborateurs à travers le monde. Cela marque un tournant pour l'enseigne d'ameublement, connue pour son désir constant d'innovation.

Avec l'aide de la technologie digitale, Inter IKEA explore de nouveaux horizons. Cela va du designs produits innovants à des méthodes de distribution flexibles, pour offrir une expérience client omnicanale sans précédent.

Au cœur de la stratégie : l'expérience collaborateur et client

L'amélioration continue de l'expérience client et collaborateur est au centre des préoccupations d'Inter IKEA. L'entreprise met un point d'honneur sur le recrutement et la rétention de talents dotés des compétences nécessaires pour relever les défis actuels du marché de l'emploi.

Amela Delic, digital transformation manager chez Inter IKEA, souligne l'importance de proposer des parcours professionnels stimulants et des formations ciblées pour encourager une évolution permanente des compétences.

« L'expérience collaborateur est la clé de notre succès. De nombreux talents souhaitent occuper un poste ayant du sens et qui participe à leur bien-être global. En combinant des approches RH pertinentes avec la technologie, nous sommes capables d'évoluer avec agilité, de répondre rapidement aux besoins et aspirations des collaborateurs et d'anticiper l'avenir. » déclare Amela Delic. « Les insights en temps réel fournis par Workday HCM nous permettent d'optimiser notre expérience collaborateur et de bâtir une entreprise prête à affronter l'avenir. »

Innovation et développement des compétences par le Machine Learning

Inter IKEA exploite des outils évolutifs et flexibles de Workday HCM. Ces derniers sont accessibles sur smartphones et tablettes, pour gérer et valoriser ses talents. Le Machine Learning joue un rôle crucial en alignant les compétences des employés avec les opportunités offertes. Cette approche favorise ainsi une gestion des talents axée sur les compétences. Elle permet une meilleure compréhension des besoins en matière de talents et des lacunes à combler.

Hette Mollema, vice-président de Workday, révèle qu'un travail non épanouissant est souvent la raison principale pour laquelle les collaborateurs envisagent de quitter leur poste.

« En tirant parti de la solution HCM de Workday, Inter IKEA dispose des outils adéquats pour mieux accompagner ses talents. Ils peuvent ainsi accomplir leur travail avec plus de sens et de manière plus efficace, mais également obtenir les insights nécessaires pour prioriser l'expérience collaborateur. » déclare Hette Mollema.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

