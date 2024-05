« Le monde n’est pas du tout prêt » : Les parrains de l’IA font un constat glaçant

C'est parce que la technologie avance vite, que le monde n'est pas préparé aux risques de l'IA. Les parrains de l'intelligence artificielle interpellent les autorités.

Les gouvernements restent attentistes face aux avancées en matière d'intelligence artificielle, déplore un groupe d'experts. Ils n'ont pas suffisamment progressé quant à la régulation de cette technologie. Le monde continue de minimiser les risques de l'IA, alors que ces derniers peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Les géants mondiaux de la tech investissent massivement dans l'intelligence artificielle. La technologie va leur permettre de mettre en place des systèmes autonomes plus performants.

Le monde de la tech va ainsi reposer sur des infrastructures technologiques qui amplifient considérablement l'impact de l'intelligence artificielle. Il faut ainsi des garde-fous.

Ce collectif, qui interpelle les gouvernements, comprend 25 experts. Les parrains de l'intelligence artificielle figurent parmi eux.

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun forment le trio des parrains de l'IA. Si les trois chercheurs sont surnommés ainsi, c'est grâce à leurs travaux sur l'apprentissage profond — un principe fondamental en matière de développement de l'IA.

Rappelons que les trois scientifiques ont remporté en 2018 le prix Turing. À noter que cette récompense est l'équivalent du prix Nobel pour le monde de l'informatique.

Dans un article publié par la revue Science, les chercheurs partagent leurs inquiétudes. Ils en appellent à la mise en place de cadres de sécurité plus stricts.

« La recherche sur la sécurité de l'IA traîne. Les initiatives gouvernementales actuelles manquent de mécanismes et d'institutions pour prévenir les abus et l'imprudence, et abordent à peine les systèmes autonomes », se désole le collectif dans son rapport.

Le collectif encourage également les gouvernements à investir davantage des organismes de régulation. Ces derniers seraient les garants de la sécurité de l'intelligence artificielle.

Les organismes gouvernementaux pourraient forcer les entreprises de la tech à devenir plus exigeantes quant aux vérifications des risques de l'IA. Ces régulateurs pourraient aller jusqu'à restreindre l'utilisation ou le déploiement de certains systèmes d'IA.

Managing Extreme AI Risks



“The recommendations are made by 25 experts including Geoffrey Hinton and Yoshua Bengio, two of the three ‘godfathers' of #AI who have won the ACM Turing award—the computer science equivalent of the Nobel prize—for their work”https://t.co/L0jgcpjoZH