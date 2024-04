Il a créé un malware pour piéger les pédo-criminels : voici comment

Un hacker a trouvé une méthode innovante pour lutter contre les pédo-criminels. En s'inspirant de figures légendaires comme Robin des Bois, ce cyber-vigilant a conçu un malware spécifiquement pour piéger ceux qui recherchent du contenu pédopornographique sur internet.

Tout commence avec l'élaboration d'un site internet trompeur, nommé UsenetClub. Ce faux site prétend offrir un service similaire à ceux de UseNet, célèbre pour ses groupes de discussion privés et le partage de fichiers. Mais attention, le piège est juste là, sous nos yeux !

Le site promettait un accès illimité à des contenus divers, y compris des fichiers très sensibles et illégaux. En effet, cette offre attire les personnes en quête de ce type de matériel. Or, l'accroche était trop belle pour être innocente.

Le piège caché derrière un VPN gratuit

Les visiteurs, attirés par l'offre attrayante d'un abonnement gratuit, étaient guidés vers le téléchargement d'un logiciel appelé « CryptVPN ». Or, ce dernier, soi-disant destiné à garantir un anonymat complet en ligne, servait en réalité de vecteur pour le malware.

Une fois installé, ce programme déclenchait immédiatement l'activation d'un ransomware. Ainsi, les utilisateurs, pensant sécuriser leurs activités illicites, activaient sans le savoir le mécanisme de leur propre piège. Par conséquent, ils scellaient paradoxalement leur destin.

Peu après l'installation du faux VPN, un changement radical survenait : le fond d'écran des utilisateurs se modifiait brusquement pour afficher un message alarmant. Ce dernier les informait qu'ils étaient désormais pris au piège du ransomware nommé « PedoRansom ».

Le message était direct et sans équivoque : « Vous avez été hackés et devez payer une rançon de 500 dollars sous peine de voir vos actions illégales diffusées sur le Web. » Utilisant la peur comme outil de dissuasion, ce message visait à choquer et à dissuader les coupables.

Pourtant, malgré l'ingéniosité de la méthode et la justesse de la cause, le ransomware PedoRansom n'a recueilli que 86 dollars depuis son lancement.

Ce faible montant soulève des questions sur l'efficacité de ces tactiques. Les criminels prennent-ils simplement le risque d'être exposés, ou doutent-ils de la capacité du hacker à mettre ses menaces à exécution ?

Personnellement, je trouve que, malgré ces incertitudes, l'intention derrière ce projet reste claire. Il s'agit d'utiliser les outils de la cybercriminalité pour combattre la criminalité elle-même.

Que pensez-vous de l'utilisation de telles méthodes pour lutter contre la cybercriminalité ? Est-il justifiable d'utiliser des techniques de hackers pour combattre les activités illégales en ligne ? Donnez vos avis dans les commentaires ci-dessous.

