Face Swap IA : guide des meilleurs outils (2024)

Les outils de Face Swap basés sur une IA sont désormais les références dans le secteur. En effet, les manipulations sont assez aisées avec des rendus très réalistes. Comme quoi, l’intelligence artificielle pousse toujours ses limites depuis sa création.

Transposer son visage sur un autre corps. Oui, dorénavant, c’est possible avec des logiciels ou des sites spécifiques. Ce sont les fameux outils de Face Swap basés sur des IA. Et les résultats sont exceptionnels. En effet, les résultats sont dotés d’un réalisme extraordinaire. De plus, il est tout à fait envisageable de modifier les rendus à votre guise. Visage plus jeune, plus âgé, féminin, masculin, etc. Votre imagination sera votre seule limite. Voici alors les meilleurs outils de face swap pour cette année 2024.

Face Swap : qu’est-ce que c’est ?

Comme la majorité des logiciels IA, le Face Swap se focalise sur des algorithmes sophistiqués. Dans la majorité des cas, les développeurs manipulent le deep learning pour arriver à un rendu exceptionnel. Les réseaux antagonistes génératifs sont les plus utilisés dans ce milieu.

L’IA cartographie les deux visages, en analysant les moindres détails. Elle procède par la suite à la transposition, et affine le résultat. L’objectif est d’avoir la photo la plus réaliste possible. Ensuite, l’utilisateur pourra modifier le résultat à sa guise.

Par contre, il faut une approche responsable pour éviter toutes utilisations dérivées du Face Swap. Un éthicien en IA devrait alors intervenir pour réglementer ce secteur. Dans le cas contraire, les hackers peuvent l’exploiter pour lancer une campagne de désinformation massive.

Les avantages des outils de Face Swap basés sur IA

Ces outils de face swap se basent sur des algorithmes d’IA très précis. Les avantages sont alors nombreux pour les utilisateurs.

En premier lieu, il est plus facile de concevoir du contenu sur les réseaux avec cette fonctionnalité. Remplacer un acteur, changer l’apparence d’un visage lors des sauts temporels, etc. Les producteurs peuvent alors créer des effets visuels à moindre prix. Effectivement, les intelligences artificielles les plus performantes peuvent fournir des rendus très réalistes.

Par ailleurs, les outils de face swap sont des références pour recréer des événements historiques. C’est une opportunité en or pour les studios de cinéma et les chaînes de télévision. Désormais, les personnages historiques peuvent reprendre vie avec ces outils. C’est aussi une manière originale de raconter l’histoire au public.

Enfin, les réalisateurs peuvent exploiter cette technologie pour améliorer la mimique des acteurs. Ils peuvent ajouter une émotion aux visages. Les acteurs n’auront plus à reprendre une scène pour avoir le meilleur résultat possible. Toutefois, cette approche n’est pas encore très utilisée dans le domaine du cinéma.

Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Les utilisateurs peuvent trouver plusieurs avantages une fois qu’ils manipulent ces outils IA. Et n’oublie pas que votre imagination sera votre seule limite.

Deepswap, l’outil de Face Swap IA de référence

C’est un des outils les plus faciles à manipuler actuellement. Vous n’avez besoin que d’un selfie, d’une photo, ou d’une courte vidéo. L’IA se chargera ensuite du processus de Face Swap.

Deepswap se repose sur des algorithmes IA très avancés. Ces derniers peuvent alors traiter les moindres détails pour fournir un rendu très réaliste. Vous aurez ainsi des images et des vidéos HD pour alimenter vos sites et vos réseaux sociaux. De plus, l’outil est capable d’analyser plusieurs contenus en même temps.

Les passionnés peuvent tester la version gratuite de l’outil. Cette offre couvre la majorité des fonctionnalités de Deepswap. Toutefois, il y a quelques limitations. Par contre, Deepswap propose un abonnement de 11,85 euros (12,99 dollars) mensuels. Ici, vous pourrez utiliser Deepswap à votre guise. Les professionnels sont les plus enclins à exploiter cet abonnement. Mais cette tendance ne vous empêchera pas de l’exploiter pour votre propre plaisir.

Icons8 FaceSwapper

Identifier le visage, transposer, affiner le rendu, telles sont les fonctionnalités d’Icons8 Faceswapper. Cet outil gratuit est un des plus efficaces dans cette catégorie. Certains spécialistes le placent même comme une référence pour traiter les photos. En effet, Icons8 Faceswapper se base sur une IA de reconnaissance faciale très performante.

Comme toujours, le réalisme sera au rendez-vous. Vous pourrez alors transposer votre visage sur celui d’une célébrité en quelques clics. Et c’est aussi une occasion pour faire une farce à vos amis. Les professionnels peuvent exploiter les fonctionnalités d’Icons8 Face Swapper. Effectivement, l’interface ainsi que les options sont destinées à tout public.

Faceswapper.ai

La fonctionnalité de Face Swap basée sur l’IA est toujours au rendez-vous. Mais cet outil réserve des surprises pour les utilisateurs. En effet, il est possible d’animer le résultat avec les propositions. De plus, Faceswapper.ai fournit des recommandations aux nouveaux usagers. Si vous n’avez pas une photo de départ, vous pourrez prendre les 20 propositions.

Rapide, et très facile à utiliser, vous aurez le résultat final en quelques secondes. Bien sûr, vous pourrez le télécharger et le partager sur les réseaux. Enfin, l’outil est gratuit pour tous les utilisateurs. Mais vous pourrez opter pour les abonnements si vous voulez des fonctionnalités spécifiques.

Pixble, l’outil le plus avancé en termes de face swap IA 3D

Pixble se focalise sur une technologie de détection de visage. En effet, l’outil cartographie la source pour lister tous les détails. L’IA procède ensuite aux faces swap en quelques secondes. Et l’algorithme s’adapte à tous les types de photo. Peu importe l’angle de prise, le contraste, ou la luminosité, Pixble les ajuste pour avoir le meilleur rendu possible. Et comme toujours, le réalisme ne déçoit pas dans cet outil.

Une version gratuite est disponible pour tous les utilisateurs. Mais pour affiner les résultats, vous pourrez opter pour les abonnements payants.

Swapface.org

Les adeptes des interfaces futuristes seront récompensés avec swapface.org. Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité de cet outil. L’outil est capable de modifier en temps réel les visages dans une vidéo streaming. Ce privilège est possible grâce à un algorithme atypique. Le tout se fait en quelques clics. Swapface.org prend en charge les plateformes comme Zoom, Teams, ou Skype.

Mais il faut des étapes cruciales pour arriver à cet objectif. Pour commencer, vous devez télécharger un logiciel et l’installer sur votre ordinateur. Il suffit de choisir le visage que vous voulez échanger avec le vôtre. L’IA cartographie les bases, et procède ensuite au face swap.

Par ailleurs, vous pourrez utiliser des caméras virtuelles pour prendre un selfie. Ces équipements sont très pratiques si vous lancez un streaming sur internet. Les résultats sont époustouflants, surtout si vous parvenez à trouver une célébrité qui ressemble à votre visage.

Picsart

L’un des pionniers du montage photo vient d’intégrer une intelligence artificielle sur son site. Il est désormais possible de faire une face swap avec l’IA de Picsart. Et l’approche est un peu particulière. Vous devez utiliser la fonctionnalité « inpainting ». Ce dernier permet de sélectionner les zones que vous voulez remplacer sur la photo. Pour l’étape du Face Swap, vous devez délimiter le visage sur la photo. L’IA se charge du reste. Par ailleurs, vous pourrez affiner le résultat. Effacer certaines imperfections, changer la couleur des cheveux, modifier l’arrière-plan, etc.

Picsart vous offre un essai gratuit de 7 jours pour tester la version Gold de l’outil. Ce dernier donne accès à plusieurs fonctionnalités pratiques pour les professionnels. En outre, une version gratuite sera aussi à votre disposition. C’est l’occasion de tester Picsart à moindre prix.

DeepAR : l’association de la réalité augmentée et de l’IA

Imaginez une combinaison du Face Swap, de la réalité augmentée, et de l’IA. Le résultat est phénoménal. DeepAR permet une transposition de visage en temps réel, même durant une visioconférence. C’est un peu la fonctionnalité de swapface.orfg, mais en mieux. En effet, l’outil peut échanger les visages de deux personnes sur un seul ordinateur. Il est aussi possible d’ajouter des filtres, ou de modifier le résultat final.

Et les fonctionnalités de DeepAR ne s’arrêtent pas là. Les développeurs prévoient d’étendre cette combinaison sur le corps des utilisateurs. Cette innovation ouvre les portes aux essais virtuels. Dans quelques années, vous pourrez transposer des chaussures sur vos pieds, une bague sur votre doigt, etc. Un changement considérable pour le commerce en ligne.

Vidnoz, l’outil qui protège la confidentialité des utilisateurs

Certes, Vidnoz remplit tous les critères d’un bon outil de Face Swap IA. Toutefois, il protège votre vie privée sur internet. Tous les contenus sources que vous utilisez seront en sécurité sur le site.

Par ailleurs, Vidnoz possède aussi quelques fonctionnalités uniques. Il sera possible de transposer votre visage sur celui d’une célébrité, et créer un contenu GIF de haute qualité. Vous pourrez concevoir une vidéo plus longue si l’envie vous prend. Et avec la créativité sera sans limites avec le clonage de voix basé sur l’IA.

L’outil est 100 % gratuit et disponible uniquement en ligne. Vous n’aurez pas besoin d’installer un logiciel spécifique pour l’utiliser. Et il existe aussi une application mobile pour améliorer votre expérience.

FaceMagic

Prenez un selfie, et l’application se chargera du reste. Oui, vous n’aurez besoin que d’une seule photo avec cet outil. En effet, l’IA de FaceMagic ce contenu, et l’utilise lors de vos projets de face swap.