Microsoft lance Bing avec ChatGPT :  » la plus grande révolution depuis le cloud « 

Microsoft a récemment lancé une nouvelle version de son moteur de recherche Bing, alimentée par l’intelligence artificielle de ChatGPT. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que cette innovation représente la plus grande révolution depuis le lancement du « cloud » il y a 15 ans.

Grâce à cette intégration, Bing sera en mesure de fournir des réponses plus détaillées et précises aux requêtes des utilisateurs. Ce lancement montre l’importante croissance de l’IA dans les moteurs de recherche. Elle offre ainsi une expérience plus rapide et efficace pour les utilisateurs. Cet événement marquera un autre pas en avant pour Microsoft dans le monde en constante évolution de l’IA.

Microsoft investit sur ChatGPT pour améliorer ses services

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est convaincu que la recherche alimentée par l’intelligence artificielle représente la plus grande innovation de son entreprise depuis l’avènement du « cloud » en 2007-2008. Cette déclaration intervient alors que Microsoft a organisé un événement pour présenter les nouvelles mises à jour de son moteur de recherche Bing et de son navigateur Edge. Ces deux services de Microsoft seront désormais soutenus par l’IA. Ainsi, les utilisateurs pourront dorénavant discuter avec Bing pour obtenir des réponses plus approfondies à leurs requêtes.

Cet événement intervient après l’investissement considérable de Microsoft dans OpenAI, le créateur de ChatGPT. Ce dernier peut générer automatiquement du texte, avec une créativité supérieure à celle des chatbots précédents. Par conséquent, il a suscité un grand enthousiasme après son lancement en novembre.

Cette initiative de la part de Microsoft montre la direction dans laquelle l’entreprise se dirige pour améliorer ses produits grâce à l’IA. Il reflète également la conviction de Nadella que l’IA est l’avenir de la technologie surtout pour le bénéfice des utilisateurs. Microsoft est déterminée à poursuivre ses efforts pour développer cette technologie et rester à la pointe de l’innovation dans l’IA.

Bing vs Google : la bataille des moteurs de recherche alimentés par IA

En parallèle à Microsoft, Google a annoncé la création d’un nouveau chatbot appelé Bard qui utilisera également l’intelligence artificielle. Ce nouveau chatbot sera en concurrence directe avec ChatGPT. Bard se distingue par son approche innovante en matière de compréhension du langage naturel. Cela lui permet de fournir des réponses plus rapides et plus précises que ses concurrents.

Avec l’essor des technologies de l’IA, il est probable que Bard suscite un fort intérêt de la part des entreprises et des utilisateurs finaux. Cependant, il reste à voir si ce nouveau système parviendra à avoir une place sur le marché concurrentiel de l’IA.

Du côté de Microsoft, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a confirmé que la firme a intégré certaines des technologies linguistiques de GPT-3.5 dans son moteur de recherche Bing pour améliorer ses capacités.

L’intégration de l’IA permettra sans aucun doute de fournir des réponses plus précises et plus détaillées aux requêtes des utilisateurs. Cela montre l’importance croissante de l’IA dans les moteurs de recherche et les chatbots. Elle permettra de fournir des réponses encore plus précises et encore plus rapides aux utilisateurs.