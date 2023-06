MidJourney : comment créer des images de personnes spécifiques avec l’IA ?

Exit les longs processus de détourage et d’incrustation pour fusionner votre visage à n’importe quelle image. Avec les générateurs d’image basés sur l’IA comme MidJourney, vous pouvez facilement éditer des photos, d’échanger plus précisément des visages sans avoir besoin de compétences particulières.

Remplacer facilement des visages grâce à ce plugin MidJourney

Imaginez les traits de votre visage sur n’importe quel personnage de votre choix. Grâce à Insight Face, un plugin MidJourney, changer le visage d’une image n’aura jamais été aussi facile pour un résultat particulièrement réaliste.

InsightFace est une bibliothèque open source pour l’analyse de visage 2D et 3D. Il offre des algorithmes de pointe pour la reconnaissance faciale, la détection de haute haute précision du visage et l’alignement des traits. Ces fonctionnalités sont conçues pour optimiser les performances à des fins de formation et de déploiement.

InsightFace simplifie le processus d’échange de visages et facilite le processus de création qui ne nécessite que quelques étapes. Pour accéder à toutes les capacités de cet outil, il vous faut dans un premier temps créer votre serveur sur Discord.

MiJourney : comment utiliser InsightFace ?

Pour utiliser InsightFace, vous aurez besoin d’un compte MidJourney et d’un compte Discord. Il faut savoir que MidJourney est hébergé sur Discord pour pouvoir créer une communauté d’IA et permettre aux membres de partager les créations.

Ceci étant, créez votre serveur privé sur Discord. Invitez ensuite Midjourney et InsightFace Bot sur ce dernier. Téléchargez ensuite votre photo et place à la création. L’outil est performant, mais pour un résultat optimal, les experts recommandent de travailler sur des visages aux proportions faciales similaires.

Par ailleurs, choisissez de préférence une photo de haute qualité et sans accessoires (lunettes, chapeau…). Il n’y a plus qu’à incruster votre visage sur n’importe quel personnage, même un modèle cartoon.

À noter que si l’image contient plusieurs personnes, vous ne pouvez pas choisir de changer le visage d’une seule personne. L’échange se fait sur tous les visages du groupe, mais cette limite sera certainement amenée à évoluer.