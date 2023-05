Trillion de dollars : pourquoi Nvidia va devenir un GAFAM grâce à l’IA ?

L’incroyable potentiel de l’IA propulse Nvidia vers des sommets, lui offrant une voie directe pour rejoindre l’élite des GAFAM. En révolutionnant les industries avec sa technologie, Nvidia est en bonne posture pour capturer une part du trillion de dollars grâce à son expertise inégalée.

Nvidia est sur le point de conquérir une part du marché valant des milliers de milliards de dollars. Par ailleurs, la combinaison de sa puissance de calcul sans précédent et de sa vision stratégique a propulsé le géant de la carte graphique au rang de leader. En repoussant les limites de l’IA, la société américaine révolutionne des secteurs entiers, de la conduite autonome à la médecine en passant par l’informatique de pointe.

Lors de la séance prolongée de mercredi, l’action de Nvidia a flirté avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars. Le PDG de Nvidia Jensen Huang est confiant pour une « année exceptionnelle sans précédent ».

La demande croissante de GPU fabriqués par Nvidia, utilisés dans des applications d’intelligence artificielle développées par des géants tels que Google, Microsoft et OpenAI, a entraîné une forte hausse des ventes. Cependant, en raison de cette demande accrue, Nvidia a révisé ses prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours. Celui-ci est maintenant fixé à 11 milliards de dollars, ce qui dépasse les attentes des analystes qui avaient estimé un montant de 7,15 milliards de dollars.

En outre, l’une des raisons qui décrivent l’expansion de l’activité de Nvidia dans le secteur des centres de données est l’utilisation du superordinateur A3 de Google. Ce dernier combine huit GPU H100 avec un seul processeur haut de gamme Xeon fabriqué par Intel. Au cours du premier trimestre civil, les activités de Nvidia dans les centres de données ont enregistré une augmentation de 14%.

Nvidia garde sa place de leader mondial sur le marché des GPU haut de gamme, restant le choix privilégié des entreprises qui développent des applications telles que ChatGPT. Le développement de ces applications implique le traitement de vastes volumes de données, ce qui entraîne des coûts considérables. De plus, l’exécution ultérieure, connue sous le nom de “inférence », nécessite l’utilisation du modèle pour produire des textes, des photos ou effectuer des prédictions, ce qui représente également une dépense importante.

Les spécialistes estiment que Nvidia conserve sa position de leader dans le domaine des puces d’intelligence artificielle grâce à son logiciel exclusif, qui simplifie l’exploitation de toutes les fonctionnalités offertes par les cartes graphiques pour les programmes d’IA. Au cours d’une réunion téléphonique tenue avec des experts financiers, Huang a souligné la difficulté extrême de reproduire ce logiciel.

