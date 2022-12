Pcloud vous gâte pour Noël avec une réduction jusqu’à – 85%

À la recherche d’une solution de stockage cloud à partager avec toute la famille ? Profitez des fêtes de fin d’année pour bénéficier d’un rapport qualité/prix imbattable grâce à la Promo Noël 2022 pCloud. Du 13 au 31 décembre, le cloud suisse vous propose une méga promotion jusqu’à -85% sur le plan Familial 2 To et 10 To. Offre très limitée !

Si tout au long de l’année, pCloud met à la disposition de ses utilisateurs des offres exceptionnelles leur permettant de profiter d’un espace de stockage en ligne à des prix très compétitifs, cette fin d’année, le service se montre plus généreux que jamais avec sa Promo Noël 2022 pCloud. Une offre à ne manquer sous aucun prétexte avec des réductions délirantes à la clé.

Du 13 au 31 décembre, profitez d’une réduction de 70% sur le plan familial 2 To. Le prix passe ainsi à 499€. Le plan familial 10 To est également proposé avec une réduction de 85 %. Une remise alléchante qui fait tomber le tarif à 1169 €.

Profitez de tous les avantages du stockage en ligne

Tout comme les comptes bancaires ont supplanté les coffre-forts, les services cloud se présentent comme de véritables banques de données. Il s’agit d’une excellente solution pour garder vos photos, musiques, documents et vidéos en toute sécurité. Les services cloud vous permettent également d’accéder à vos données quand vous voulez à partir de tous les périphériques. Ajoutez à cela la possibilité de partager vos fichiers avec d’autres utilisateurs.

En outre, un service cloud vous permet de synchroniser vos données automatiquement pour ne pas les perdre. Il est également possible de rendre les fichiers hors ligne. Ainsi, vous pourrez y accéder à tout moment même sans connexion internet.

Notons par ailleurs que l’intégralité des fichiers sauvegardés dans le cloud bénéficient d’une protection à toute épreuve.

Pcloud family : une solution performante et généreuse

Véritable référence dans l’univers du stockage en ligne, pCloud compte aujourd’hui plus de 6 millions d’utilisateurs. Rien de vraiment étonnant quand on connaît tous ses avantages.

Entre autres, avec pCloud Family, vous pouvez profiter d’un espace de stockage cloud pour vous et jusqu’à 4 membres de votre famille. Chaque membre de votre famille peut ainsi profiter de son propre espace sécurisé pour gérer ses fichiers et décider lesquels partager. De votre côté, vous avez la possibilité de définir la quantité de stockage dédiée à chaque membre.

Par ailleurs, votre forfait inclut également de nombreuses fonctionnalités premium telles que la protection TLS/SSL des canaux, le chiffrement AES 256-bits des données sauvegardées, les liens de partage personnalisés et l’accès hors ligne sélectif.

Et ce n’est pas tout ! Comme pCloud est un service suisse, il respecte la législation helvétique, la plus rigoureuse en matière de protection des données. De plus, toutes les données sont stockées dans un data center situé dans l’Union européenne pour une confidentialité optimale.

Il est difficile de dénicher un bon rapport qualité/prix comme celui proposé par cette promo Noël 2022 pCloud, alors ne manquez pas cette opportunité et profitez jusqu’à 85 % de réduction sur le prix de votre abonnement familial 2 To ou 10 To du 13 au 31 décembre.