Midjourney : Ces images retracent le progrès de la v1 à la v6, c’est bluffant

Des internautes illustrent la remarquable progression de Midjourney depuis son lancement à la dernière version. La V6 est bluffante en matière de réalisme.

La progression de Midjourney de la v1 à v6 inspire les internautes. Certains ont préparé des collages pour illustrer la remarquable évolution de l’intelligence artificielle au fil des versions. Celle-ci aura seulement eu besoin de deux années pour s’imposer comme le meilleur outil IA en matière d’image.

Rappelons que la v1 de Midjourney est sortie en février 2022. Le système d’intelligence artificielle pour générer des images a ensuite évolué de la manière suivante :

Midjourney peut enfin écrire du texte dans la v6

Il est évident que le rendu visuel s’est amélioré avec cette v6. À noter également une amélioration significative au niveau de la compréhension des instructions. Désormais, vous n’avez plus besoin de placer des termes superflus tels que “photoréalistes” ou “4K” dans le prompt pour obtenir du contenu de haute qualité.

La capacité de l’intelligence artificielle à écrire du texte est sans doute la plus grande nouveauté. Avant la v6, Midjourney produisait des signes aléatoires, sortes de représentation de la vraie nature de l’image. C’est un paradoxe surprenant, compte tenu de la qualité exceptionnelle des photos générées.

Par ailleurs, le générateur d’images n’a aucun problème à écrire des termes connus comme “Google” ou “ChatGPT”. En revanche, il manque encore de précision pour des expressions plus spécifiques comme “système de santé français”.

L’impressionnante progression de Midjourney en quelques images

Ces internautes inspirés par les prouesses de la v6 sont des utilisateurs Reddit. Leurs collages sont compilés dans le subreddit consacré à l’IA générative pour créer des images. Pour montrer la remarquable progression de Midjourney, ils ont utilisé le même prompt pour chaque version du système d’intelligence artificielle.

Le vieux pêcheur et son chat

Prompt : photograph of a fisherman and his cat, professional portrait photo, sunny weather, shot with sony alpha 1 –ar 3:2

La Porsche Taycan sur une route enneigée

Prompt : white porsche taycan on snowy road, sunny day, shot on sony alpha a1 –ar 3:2

Le visage du redditeur lambda

Prompt : What the average redditor looks like

Bagarre dans le métro

Prompt : Phone photography subway fight –ar 16:9

Le selfie des hommes des cavernes

Prompt : instagram group selfie of stone age men discovery of fire

L’étape suivante pour Midjourney

La startup derrière le développement de ce remarquable générateur d’images veut ouvrir sa plateforme au grand public. D’une certaine manière, Midjourney limite son audience en exigeant l’utilisation de Discord avec des commandes basées sur des slashs et des tirets. Cette interface peut effectivement décourager de nombreux utilisateurs.

Midjourney travaille ainsi sur son propre site web. Cette plateforme devrait simplifier le processus de génération d’images. En attendant, les amateurs peuvent continuer de profiter de la version alpha de la v6. Pour ce faire, il faut terminer chaque prompt dans Discord avec le code “–v 6.0”.

Par ailleurs, la version finale devrait sortir au cours des prochaines semaines. Certains observateurs avancent même que ce ne serait qu’une question de jours.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.