Inside SEO | Robin GIACOMONI (Traffic Manager, Cyclable)

Dans le cadre de notre dossier « Inside SEO », Robin GIACOMONI (Traffic Manager de Cyclable) a accepté de faire un point sur l'année écoulée et sur les grands enjeux du secteur du SEO.

LeBigData.fr : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Robin GIACOMONI (Cyclable) : Je suis Traffic Manager dans l'entreprise Cyclable. Je m'occupe de la partie acquisition digitale de l'entreprise : les sujets SEO, SEA, CRM.

Quels sont les nouveaux enjeux du SEO en 2023 selon vous ?

La fin des cookies tiers représente un enjeu majeur dans le domaine de l'acquisition (autant payante que naturelle). Le second enjeu majeur est l'intégration de l'IA dans nos habitudes digitales : par exemple la production de contenu ou l'automatisation des process.

Quels sont les pièges à éviter en matière de référencement naturel ?

Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur du SEO en France.

Le SEO est un domaine en constante évolution, de nouvelles réglementations, normes sont à prendre en compte. L'aspect principal à prendre en compte selon moi est de ne pas faire évoluer ses pratiques de référencements. Autrement le SEO est plutôt défini comme un ensemble de « bonnes pratiques » à respecter. Il n'y a pas de piège à proprement parlé, seulement des mauvaises pratiques SEO qui peuvent avoir un impact contre-productif sur le référencement d'un site.

Quels sont vos conseils à destination des nouveaux médias ?

Ne pas essayer de « duper » Google en essayant de contourner des règles essentielles du SEO. Il est important de se concentrer sur la valeur ajoutée de votre activité : privilégier des contenus de qualité en ayant une vision expérience client / utilisateur et non pas une vision « produit ». De plus il est important de se concentrer sur une optimisation mobile en premier lieu. La régularité de publication et de mise à jour des contenus est aussi un axe de travail important pour le SEO.

Comment s'adapter aux mises à jour des moteurs de recherche comme Google sur le plan du SEO ?

Pour s'adapter au mieux aux mises à jour il est nécessaire de se tenir au courant quotidiennement des évolutions, d'anticiper au maximum les axes d'évolutions et ne pas hésiter à challenger le SEO existant pour s'acclimater aux différents changements.

Quels outils permettent de suivre et d'analyser les résultats du SEO ? Comment mesurer le retour sur investissement ?

Les outils de base : Google Analytics, Google Search Console, Semrush, Ahrefs, etc. Le retour sur investissement ou ROI se mesure de la façon suivante : (bénéfices – coût) / coût = ROI. C'est un indicateur clé pour mesurer la pertinence de nos actions. D'autres KPIs sont très importants pour mesure le retour sur investissement : conversion, taux de rebond, le trafic etc. Il convient de mettre en perspective ces indicateurs et l'investissement fait (en argent et en temps) sur la partie référencement naturelle.

Que pourrait-être l'impact de l'intelligence artificielle ainsi que les nouvelles technologies sur l'avenir du SEO ?

Gros impact sur les intentions de recherche des internautes, sur l'automatisation des process, sur les nouveaux moyens de recherche (vocale, visuelle, 3d etc.). Le SEO et l'IA vont de pair : le SEO devra s'adapter aux nouvelles technologies et encore plus en ce qui concerne l'IA.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans le référencement naturel ?

Le premier point est d'avoir un réel intérêt pour les sujets SEO : il faut être moteur pour pouvoir évoluer. Il est important d'apprendre les bases du SEO avant de débuter, de se tenir informé quotidiennement des évolutions, de remettre en causes ses certitudes, participer à des salons, des forums, des webinars, ne pas hésiter à contacter des experts SEO pour avoir des conseils et avoir des avis et opinions différents, ne pas avoir peur de tester (on apprend énormément de ses erreurs en SEO).

