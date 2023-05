Découvrez comment ChatGPT a aidé un homme à perdre 11 kilos, malgré sa détestation pour le sport. Cette histoire étonnante montre comment la technologie peut aider à atteindre des objectifs de remise en forme, même pour ceux qui ne sont pas des adeptes du sport.

Ce récit prouve qu’il existe d’autres options pour ceux qui n’aiment pas le sport ou qui ne peuvent pas en pratiquer. ChatGPT, le modèle de langage d’OpenAI, a pu aider cet homme à perdre du poids en lui fournissant des conseils personnalisés sur son régime alimentaire et en l’aidant à développer de saines habitudes alimentaires.

ChatGPT, le coach surprenant pour votre passion du sport !

Dans une démarche expérimentale, Greg Mushen a sollicité l’aide de ChatGPT pour élaborer un plan visant à développer sa passion pour la course à pied. Cependant, le chatbot a pour but de programmer pour agir comme s’il disposait d’un doctorat en psychologie sportive et en neurosciences. Malgré son apparence ludique, l’outil a surpris l’individu cherchant de l’assistance à ChatGPT en proposant un plan sûr et réalisable, après plusieurs expérimentations et suggestions. Néanmoins, le plan semblait être trop simple pour fonctionner, puisqu’il n’encourageait pas à courir avant le troisième jour et ne préconisait que cinq minutes de course.

Malgré tout, Greg Mushen a suivi la première étape, consistant à se lever et à placer ses baskets à côté de la porte. De manière inattendue, il s’est senti immédiatement plus motivé en accomplissant cette petite action. Bien que le plan élaboré par ChatGPT ait semblé étrange, l’expérience s’est avérée peu risquée et l’homme voulant de l’aide à ChatGPT s’est senti gratifié dès qu’il a achevé la première étape.

ChatGPT révolutionne le monde du sport avec un programme révolutionnaire !

Mushen a été surpris de la relative facilité avec laquelle il a suivi le programme d’entraînement proposé par ChatGPT. Grâce à celui-ci, il a pu prendre plusieurs jours de repos et arrêter ses séances de course avant d’atteindre l’épuisement. L’évolution graduelle du programme l’a motivé à faire plus d’exercice, ce qui peut paraître contre-intuitif. Avant cela, Mushen avait l’habitude de s’entraîner jusqu’à l’épuisement, ce qui le laissait épuisé, courbaturé et peu motivé pour poursuivre ses efforts. Le programme du chatbot lui a permis d’augmenter sa charge de travail progressivement.

Actuellement, il suit six séances d’entraînement par semaine à la course à pied, dont quatre des séances d’environ 45 à 60 minutes, à un rythme plus lent afin d’améliorer son bien-être global et son endurance aérobique. Il a également ajouté des séances plus courtes, mais plus intenses, comme des sprints en côte d’une demi-heure environ. Mushen a compris qu’il n’est pas nécessaire de se pousser à bout pour progresser et que la devise « no pain, no gain » n’est pas toujours vraie.

Découvrez les conseils personnalisés de ChatGPT pour tous les domaines de la vie

En qualité de modèle de langage avancé, ChatGPT dispose d’une grande diversité de conseils utiles couvrant de nombreux domaines. Par exemple, en ce qui concerne la santé, ce modèle de langage est apte à prodiguer des conseils relatifs à la nutrition, à la forme physique, à la gestion du stress ainsi qu’à la prévention des maladies.

Dans le domaine professionnel, cette IA génératrice peut prodiguer des conseils sur la gestion de carrière, l’accroissement de la productivité et la communication au travail. Pour ce qui est des finances personnelles, ChatGPT peut apporter des recommandations sur l’épargne, les investissements et la gestion de la dette.

Il peut également fournir des conseils sur des sujets plus vastes tels que la parentalité, les relations interpersonnelles, la résolution de problèmes et l’amélioration du quotidien. Avec sa maîtrise pointue et sa capacité à appréhender le contexte, cette plateforme peut offrir des conseils pertinents et personnalisés pour aider les utilisateurs à prendre des décisions avisées et à atteindre leurs objectifs.