Tout savoir sur le Deepfake porn

Le Deepfake porn est une technique faisant appel à l’Intelligence Artificielle pour effectuer des montages vidéos réalistes. De plus en plus utilisé, il est intéressant de se pencher en détail sur ce procédé qui n’arrête pas de faire parler d’elle.

Le sexe virtuel connaît des développements et changements notables. Nous pouvons aborder le cas de la réalité virtuelle ou encore de l’intelligence artificielle, proposant ainsi de nouvelles expériences. C’est précisément le cas du Deepfake, technique d’hypertrucage vidéo existant depuis plusieurs années maintenant. Nous allons nous focaliser là-dessus et comprendre réellement ce que c’est.

Qu’est-ce que le Deepfake Porn ?

Fusion des mots « Deep learning » et « Fake », le Deepfake est une technologie qui permet de superposer des images ou des contenus vidéos sur d’autres contenus de ce genre.

Plus exactement, il s’agit d’une technique de synthèse faisant appel à une intelligence artificielle afin de prendre des scènes, des images ou des visages issus d’une vidéo pour les intégrer à une autre vidéo afin de créer un trucage réaliste.

Le Deepfake porn est donc une dérivée de cette technique, reposant essentiellement sur l’insertion de visages de personnes sur le corps d’acteurs ou actrices pornos. Cela répond ainsi aux fantasmes de plusieurs personnes en donnant un côté réaliste aux scènes grâce aux visages des personnes qu’elles connaissent.

Dans certains comparatifs des meilleurs sites de porn VR, vous trouverez notamment certains sites utilisant cette technologie tout en l’associant à la réalité virtuelle.

Le Deepfake porn est-il légal ?

Comme vous pouvez vous en douter, le Deepfake porn n’est pas une activité légale, bien au contraire.

En effet, il s’agit d’une technique va en l’encore de plusieurs lois et est punissable pour des motifs comme la violation du droit d’auteur, violation de la vie privée, appropriation de la personnalité, diffamation et bien d’autres encore.

De plus, ce genre de procédé peut parfaitement aller à l’encontre de la volonté des personnes dont les visages sont utilisés et peuvent entraîner par la suite des soucis psychologiques à ces dernières. Aussi, le Deepfake et le Deepfake porn sont des activités qui sont hautement prohibées.

Il est également important de préciser qu’il ne s’agit aucunement ici de promouvoir cette activité, mais bien comprendre cette technique de plus en plus connue.

Les alternatives au Deepfake porn ?

Au lieu de plonger dans le milieu et les activités à la légalité douteuse du Deepfake porn, vous pouvez plutôt opter pour d’autres procédés liés au sexe virtuel.

Parmi cela, il existe la VR Porn, c’est-à-dire le sexe en réalité virtuelle. Un procédé qui vous plonge dans une immersion inégalée. Vous disposez sur le web d’une grande liste de sites qui vous proposeront des contenus uniques et intéressants.

Il y a l’exemple de VR Porn, qui fait office de meilleur site de pornographie VR actuellement. Avec plus de 3000 contenus, une expérience VR en 360 degrés et la possibilité de choisir la qualité des vidéos, il s’agit d’une valeur sûre. Il en est de même pour le site Sex like Real dont l’intérêt se trouve dans la possibilité d’acheter les contenus à l’unité, et ce, parmi un des plus grands catalogues existants. Pour un maximum de qualité, VR Bangers est le meilleur choix, avec notamment la possibilité de choisir des films en 6K. Plusieurs fois récompensés pour ses qualités, il s’agit aussi d’un site incontournable.

Ainsi, les choix sont nombreux et ne manquent pas. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations au sujet du deepfake, vous pouvez documenter sur d’autres sites bien spécifiques.