Tribler : l’arme fatale contre les Gafam qui va tout décentraliser !

Une équipe de chercheurs de l'Université de Technologie de Delft pourrait bien avoir découvert le moyen de s'affranchir de l'emprise des géants du Web sur notre navigation en ligne. Leur solution ? Un moteur de recherche décentralisé, anonyme et alimenté par l'intelligence artificielle.

Dès les prémices d'Internet, la quête d'un anonymat absolu lors des navigations en ligne a constamment nourri les débats. Malgré les nombreuses tentatives, rares sont les initiatives parvenues à défier la mainmise des géants du Web. Mais voilà qu'une équipe de chercheurs néerlandais semble avoir trouvé la solution tant attendue.

Tribler, le pari fou d'étudiants devenus pionniers

Tout a débuté en 2005 au sein de l'Université de Technologie de Delft. Un petit groupe d'étudiants décide alors de lancer Tribler, un logiciel BitTorrent Open Source. L'objectif ? Proposer une alternative décentralisée aux géants qui trustent le Web. Près de 20 ans et 3,5 millions d'euros plus tard, leurs travaux aboutissent enfin à une véritable avancée.

Baptisée « De-DSI« , pour « Decentralised Differentiable Search Index« , leur dernière création allie l'intelligence artificielle à une architecture entièrement décentralisée. Une première mondiale qui permet à ses utilisateurs d'effectuer des recherches totalement anonymes au sein d'un réseau pair-à-pair.

Adieu donc moteurs de recherche traditionnels, surveillance et traçage indésirables ! Grâce à De-DSI, accéder à du contenu en ligne redevient un jeu d'enfant, et ce, sans passer par les plateformes centralisées et leurs pratiques parfois controversées.

Une révolution à petits pas

Si les applications d'un tel système laissent déjà entrevoir des perspectives alléchantes, il est encore trop tôt pour crier victoire. Pour l'heure, les capacités de De-DSI restent limitées à un échantillon restreint de données, composé principalement de liens YouTube, ainsi que torrents et portefeuilles Bitcoin.

« Notre preuve de concept a été alimentée avec des références vers des bandes-annonces de films, de la musique libre de droits et des artistes indépendants« , précise d'ailleurs Johan Pouwelse, à la tête du projet Tribler.

Un constat lucide qui n'entame en rien l'enthousiasme de l'équipe néerlandaise. Cette avancée n'est qu'un premier pas vers une nouvelle ère où l'autonomie des internautes sera la règle, et non l'exception.

