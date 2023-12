Cette plateforme data peut devenir le socle de l’IA, et sera bientôt en bourse

Vast Data, une startup new-yorkaise, vient d’obtenir un investissement de 118 millions de dollars. Cette somme colossale illustre l’attrait des investisseurs pour sa plateforme data. Selon les spécialistes, cet équipement va améliorer les fonctionnalités des IA actuelles.

Les centres de stockage des données sont des incontournables pour les intelligences artificielles. Et les fondateurs de Vast Data ont bien compris ce concept. Cette startup se distingue de ces concurrentes par la qualité de ses offres. En tout, Vast propose une solution de stockage de données évolutive. Cette alternative est moins coûteuse par rapport aux autres technologies. Et avec le dernier investissement de 118 millions de dollars, la startup est en bonne voie pour devenir un leader du secteur.

Un groupe d’investisseur pour accélérer l’avancée de l’entreprise

« Compte tenu de la nature évolutive de l’offre de notre startup, les organisations axées sur les données considèrent que Vast Data comme un investissement précieux dans l’avenir de leur entreprise » Renen Hallak, co-fondateur et PDG de Vast Data.

Cette déclaration résume parfaitement l’opportunité que représente ce nouveau socle de l’IA. En effet, son système de stockage de données évolutives est une innovation dans le domaine de la high-tech.

Fidelity Ventures est un des investisseurs majeurs dans la startup. Elle est épaulée par les grands noms de la haute technologie comme Nvidia et Dell. Mais ce ne sont que ces exemples. En tout, le dernier fond de Vast Data vient 13 investisseurs.

Au total, Vast a obtenu environ 381 millions de dollars. Côté bourse, l’entreprise pourrait valoriser 9,1 milliards de dollars.

Vast Data, la startup qui se tourne vers l’avenir

Les fondateurs de Vast Data voulaient améliorer les technologies liées à la gestion des données. Ces spécialistes avaient l’intention de proposer des systèmes de stockage de data nouvelle génération.

C’est avec ce concept que Vast data a été fondée en 2016. L’objectif de Vast est simple : offrir un accès rapide à des informations importantes pour le travail de l’IA. Les trois experts et leur équipe ont ensuite conçu une nouvelle infrastructure de stockage des données. Mais le produit n’était accessible pour les clients qu’à partir de 2019.

La startup vient de lancer Vast Data 5.0. Cette version est encore plus performante que les précédentes. De plus, les fondateurs ont ajouté d’autres fonctionnalités pratiques. Et comme toujours, la baisse des coûts est au rendez-vous. Cet avantage peut aller jusqu’à 80 %.

Cette mise à jour est capable de détecter les évènements grâce à l’intelligence artificielle. Cette dernière se base sur l’apprentissage automatique, et permet de détecter les moindres anomalies. Des spécialistes peuvent ensuite intervenir pour corriger ces activités anormales.

De plus, les clients AWS peuvent gérer leurs données avec facilité. Ils peuvent accélérer le flux de travail d’IA à partir d’un plan de contrôle unique. Cette fonctionnalité s’applique aussi sur les clouds.

« La Vast Data Platform est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace, et le plus sûr pour les clients d’obtenir des connaissances alimentées par l’IA à partir de toutes leurs données, à travers les clouds privés et publics » Jeff Denworth, co-fondateur de Vast Data.