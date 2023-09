Baldur’s Gate 3 : ces 9 mods d’interface vont vous faciliter la vie

Si vous voulez améliorer votre expérience de jeu sur Baldur’s Gate 3, nous allons vous présenter 9 mods d’interface qui vont vous faciliter la vie.

Les mods que nous allons vous proposer sont issus des réalisations de l’une des communautés les plus dévoués et les plus passionnés de la planète. Vous n’aurez donc rien à payer parce que ces mods UI sont entièrement gratuits. Et en plus des mods cosmétiques, ajoutant une touche de personnalisation au niveau des armes , des sorts, ces nouveaux mods de Baldur’s Gate 3 offrent une touche d’amélioration sur l’interface du jeu, sans augmenter la charge de votre processeur.

Le mod « Bags of Storing » ou sacs de stockage

S’il y a un point commun entre les joueurs de BG3, c’est bien le fait de ramasser tout ce qui traîne par terre. Quoi qu’il en soit, cela peut être utile au fur et à mesure où vous avancerez dans le jeu. Mais le problème qui se pose c’est de savoir comment organiser les objets ramassés et comment maintenir l’ordre dans son inventaire.

C’est là que le mod « Bags of Sorting » ou sacs de stockage entre en jeu. Il permet aux joueurs de créer des sacs personnalisés dans lesquels les objets seront classés par catégorie. Cela permet en effet de simplifier la gestion et l’organisation de votre inventaire.

Parallèlement, vous pouvez bel et bien minimiser vos pillages. Mais on ne sait jamais si un jour, une assiette nous serait utile.

BG3 camera mod

Baldur’s Gate 3 se déroule dans un monde aussi vaste que la terre elle-même. Et l’exploration fait partie de l’essence même du jeu. Grâce aux nombreux paysages, les joueurs se sentiront vraiment immergés dans l’univers fantastique de Faerûn.

Cependant, ce qui peut être frustrant, ce sont les limitations de la caméra qui restreignent parfois la vue des joueurs. Ce qui pourrait les enfermer dans des angles prédéfinis. Il pourrait également que vous ne puissiez pas explorer le monde sous tous les angles souhaités.

Heureusement, le mod « BG3 Camera Mod » vient résoudre ce problème en offrant beaucoup plus de liberté pour manœuvrer la caméra à travers le monde. Vous pouvez désormais effectuer un zoom arrière supplémentaire et ajuster l’angle de la caméra de haut en bas. Ce qui vous permet de choisir les angles parfaits pour capturer des screenshots mémorables.

Moins d’astuces, plus de citations sur l’écran de chargement

Quand vous jouez à Baldur’s Gate 3, il ne faut jamais louper l’écran de chargement. Les développeurs du jeu ont introduit des tuyaux pendant qu’il charge. Mais le problème c’est qu’il s’agit des astuces qui ont été diffusées des milliers de fois.

Si vous souhaitez vous débarrasser de ces astuces ennuyeuses et répétitives et profiter de nouvelles images lors des écrans de chargement, il existe d’autres mods comme le « Better Hints and Loading Screens » maintenant disponibles sur Baldur’s Gate 3.

Ce mod a deux avantages majeurs. En premier lieu, il apporte de magnifiques illustrations aux écrans de chargement. En second lieu, le mod Better Hints and Loading vient remplacer les astuces ennuyeuses par des références au jeu.

Le mod « Easier Text »

Baldur’s Gate 3 est rempli de textes. Il y en a partout, des descriptions d’arrière-plan aux quêtes, en passant par les mises à jour. À ce titre, la police Quadraat Pro est la police par défaut du jeu. Or, celle-ci est assez difficile à lire dans certains cas, surtout pour ceux qui souffrent de dyslexie entre autres.

Prenant connaissance de ce paramètre, un des modeurs de la communauté a décidé d’apporter une mise à jour à la police du jeu. Il a cependant créé le mod Easier Text grâce auquel la police est plus grande et plus visible.

Le mod « Cute Dice Collection » ou la collection de dés

Baldur’s Gate 3 est basé sur D&D. Il est donc logique que les dés puissent jouer un rôle important dans le jeu. Par ailleurs, qu’il s’agisse des tests, des jets d’attaque ou des compétences, il faudra faire un jet de dé. Alors pourquoi ne pas personnaliser vos dés pour plus de fun et une expérience de jeu unique ?

Pour ce faire, il existe désormais un mod qui vous permettra de customiser vos dés : le « Cute Dice Collection ». Il vient ajouter une touche de couleur et de translucide pour que vous puissiez avancer avec style et finesse.

Le mod « Slight Better Map UI »

Avancer dans un univers tel que celui de Baldur’s Gate 3 nécessite souvent que l’on vérifie la carte pour ne pas nous perdre. Le Map nous permet d’ailleurs d’identifier facilement les zones à explorer ou de trouver l’emplacement d’une quête. Sauf qu’il est tout à fait possible que nous rations quelque chose à force de tirer la carte vers le haut dans le but de marquer notre prochaine quête.

C’est là que réside la nécessité et l’importance du mod Slight Better Map UI de Baldur’s Gate 3. Il permet de cibler la carte du monde principale et la mini-carte. Cela dans le but de faciliter le marquage de carte pour retrouver facilement les PNJ (Personnages Non Joueurs).

Le mod « Better Hotbar » ou meilleure barre de raccourcis

Entre les différents mods d’interface de Baldur’s Gate 3, la barre de raccourcis joue un rôle crucial. Elle comporte d’ailleurs tout ce dont vous avez besoin. Autrement dit toutes les actions que vous pouvez réaliser, dont lancer des attaques, trouver des sorts, vous cacher ou vous désengager d’un combat, etc. Le bémol avec la version actuelle, c’est qu’elle est plutôt petite et ne pourra pas contenir tout ce dont vous aurez besoin quand vous monterez de niveau.

C’est que réside l’importance du mod « Better Hotbar ». Il a pour rôle d’augmenter le nombre de lignes et de colonnes disponible dans la barre de raccourcis. Ce mod permet également d’ajouter une catégorie supplémentaire. Rien de mieux pour avancer tranquillement, non ?

Le mod Highlight Everything

Il y a tant de choses à piller dans l’univers de Baldur’s Gate 3. Elles peuvent se cacher dans des coffres, dans des cartons, dans des caisses ou pourquoi pas dans des tas de terre.

Pour les joueurs, il est souvent difficile de trouver un objet caché, ou même de détecter si une chose en cache une autre. Néanmoins, il s’avère utile d’appuyer simultanément sur le bouton « Alt » pour que jeu affiche les objets cachés que vous pouvez récupérer. Mais même avec cette astuce, vous pouvez bel et bien passer à côté des objets de valeur.

Pour ne rien manquer, il vous faudra installer le mod « Highlight Everything ». Comme son nom l’indique, il permet de détecter tous les objets que vous pourrez piller en le mettant en évidence. En d’autres termes, tout ce qui vous est inratable vous sera facilement détectable.

Le mod interface utilisateur améliorée

Dans un jeu d’exploration tel que Baldur’s Gate, il y aura toujours une place pour les améliorations. Que ce soit au niveau de la police, des écrans de chargement, de cartes et surtout de l’interface utilisateur. S’il s’agissait d’une remise en beauté, on pourrait dire que BG3 bénéficie d’un lifting. L’interface utilisateur a donc subi une amélioration qui ne relève pas de la qualité des graphismes.

Unfortunately you can't edit your characters appearance in Baldur's Gate 3 after you make them. But with the power of mods all things are possible!https://t.co/kVEEoHRBKO pic.twitter.com/QtNza6eGSK — sBsLeonidas (@sBsLeonidas91) September 19, 2023

Il s’agit plutôt de la suppression des avertissements, ainsi que de l’ajout d’améliorations au niveau de la création des personnages. Le mod interface utilisateur améliorée permet ainsi aux joueurs de personnaliser leurs personnages. Mais aussi d’apporter une modification à leur apparence d’origine, quel que soit le CPU que vous utilisez.