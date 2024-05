À quoi va ressembler le film Zelda ? L’IA imagine les 1ères images, ça tue !

Un des projets secrets de ces dernières années vient de fuiter. On a quelques informations concernant le prochain film live action Zelda. Toutefois, les producteurs n'ont fourni aucun aperçu. Logiquement, les fans vont imaginer les rendus de cette adaptation de leur jeu favori. Les résultats sont exceptionnels. Accrochez-vous.

Les aventures de Link ont bercé plusieurs générations. Les plus vieux l'ont connu dans les années 80 et 90. Les plus jeunes ont aussi eu la chance de participer à cette épopée à travers les derniers titres. Et maintenant, on a l'occasion d'avoir un film Zelda. Mais l'attente va être longue, en tenant compte de l'avancée du projet. Forcément, les fans vont essayer de concevoir un aperçu de ce titre.

Film Zelda : une collaboration entre Nintendo et les producteurs les plus expérimentés

Shiregu Miyamoto. Ce nom est très célèbre dans le monde du jeu vidéo. Ce producteur de Nintendo va collaborer avec des spécialistes chez Marvel.

« C'est Miyamoto. Je travaille sur le film live-action de The Legend of Zelda depuis de nombreuses années maintenant avec Avi Arad, qui a produit de nombreux films à succès. J'ai demandé à Avi de produire ce film avec moi, et nous avons maintenant officiellement commencé son développement avec Nintendo, qui est forcément impliqué dans la production » explique Shiregu Miyamoto sur X.

Il a aussi ajouté : « Cela prendra du temps jusqu'à son achèvement, mais j'espère que vous avez hâte de le voir ». Cette dernière phrase ne plaît pas du tout aux fans. Ils n'ont pas d'autres choix que d'attendre l'annonce officielle.

Non, Tom Holland n'incarnera pas Link dans le film Zelda

L'interprète de Spiderman dans les deux derniers titres de cette saga était parmi les acteurs les mieux placés pour incarner Link. Son talent, couplé à son visage, s'accorde parfaitement à ce personnage emblématique. Toutefois, cet acteur ne fera pas partie de cette aventure. Shiregu Miyamoto et Avi Arad n'ont fourni aucune information concernant les personnes qui incarnera le chevalier d'Hyrule.

Midjourney, la clé pour imaginer le look réaliste des personnages de Zelda

Cette IA ne cessera jamais de nous surprendre. Des utilisateurs ont alors exploité les performances de Midjourney pour générer des images qui se rapprochent le plus du film Zelda. On ne vous fera pas attendre, et voici les premiers contenus créés par les fans de cette saga de Nintendo :

Link affrontant un cyclope

Link explosant un pot

Ganondorf

Link sur le dos d'Epona

