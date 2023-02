L’Internet des Objets a enfin son algorithme de chiffrement : tout savoir

L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) des États-Unis a sélectionné un ensemble d’algorithmes cryptographiques, Ascon, pour sécuriser l’Internet des Objets (IoT). Cette sélection gagnante sera publiée en tant que norme de cryptographie légère du NIST courant de 2023.

Un algorithme pour protéger les données créées et transmises par l’Internet des Objets

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a lancé le programme Lightweight Cryptography pour trouver une solution visant à sécuriser efficacement des données générées par les petits appareils IoT et électroniques.

L’institut a retenu Ascon qui répond, dit-il, aux besoins de la plupart des cas d’utilisation où la cryptographie légère est requise (la cryptographie légère est une forme de chiffrement conçue pour les appareils à ressources limitées). Ascon a été sélectionné parmi les 57 propositions reçues par le NIST.

Les algorithmes choisis sont conçus pour protéger les informations créées et transmises par l’Internet des Objets, explique l’équipe du NIST. Elle ajoute que le choix s’est porté sur Ascon en raison de ses capacités au niveau de la sécurisation, mais aussi pour « ses performances et sa flexibilité en termes de vitesse, de taille et de consommation d’énergie ».

Tout savoir sur Ascon, la prochaine norme de cryptographie légère pour le NIST

Ascon est une famille d’algorithmes cryptographiques légers. Celui-ci se compose entre autres de schémas de chiffrement authentifiés avec données associées (AEAD). Cette fonctionnalité protège la confidentialité d’un message. L’AEAD garantit que toutes les données protégées sont authentiques et ne seront pas modifiées pendant leur transit.

Il inclut également des fonctions de hachage (HASH). Dans la cryptographie légère, le hachage peut être utilisé pour vérifier si une mise à jour logicielle est appropriée ou a été téléchargée correctement, comme l’explique l’équipe d’experts du NIST.

D’après les informations fournies par le NIST, Ascon a été développé en 2014. Les auteurs sont une équipe de cryptographes de l’Université de technologie de Graz, d’Infineon Technologies, de Lamarr Security Research et de l’Université Radboud. Ascon sera publié en tant que norme de cryptographie légère du NIST courant 2023.