AliExpress lance sa campagne pour l’Euro 2024 avec David Beckham

AliExpress, la célèbre marketplace internationale, lance officiellement sa campagne pour l'UEFA EURO 2024. En mars, AliExpress avait annoncé son partenariat en tant que premier partenaire e-commerce officiel de l'UEFA EURO 2024. Aujourd'hui, l'entreprise accueille David Beckham comme nouvel ambassadeur mondial.

David Beckham : un ambassadeur iconique

David Beckham, icône mondiale du sport et du lifestyle, aidera AliExpress à rapprocher les fans du terrain. La nouvelle campagne permettra aux clients de participer à des jeux interactifs pour gagner des réductions exclusives et des récompenses. Les fans pourront également remporter des billets pour assister à des matchs de l'UEFA EURO 2024.

Des jeux interactifs et des récompenses

AliExpress investit des millions d'euros en réductions et offres pour cette campagne. Les clients pourront participer à des jeux interactifs et gagner des récompenses dans un temps limité. Les nouveaux utilisateurs auront la chance de participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner des récompenses.

Cette initiative vise à améliorer l'expérience consommateur sur la plateforme.

Campagne télévisée « Achetez malin, dépensez moins »

La campagne télévisée « Achetez malin, dépensez moins » a été lancée le 27 mai 2024. AliExpress promet une campagne de promotion innovante « Secouez, c'est gagner » pendant l'Euro 2024. Les utilisateurs devront secouer leur smartphone après chaque but pour tenter de gagner des récompenses.

Une expérience de consommateur améliorée

Gary Topp, Directeur Commercial Européen d'AliExpress, a déclaré : « AliExpress est ravi d'accueillir David Beckham comme ambassadeur mondial. Que vous soyez fan de football ou non, David Beckham est la personnalité idéale pour montrer comment gagner avec AliExpress pendant l'UEFA EURO 2024™. »

AliExpress continue d'investir dans son service premium AliExpress Choice. Ce dernier offre une expérience d'achat améliorée avec des frais de port et de retour gratuits, ainsi qu'un service de livraison rapide.

Une saison de récompenses

David Beckham a exprimé son enthousiasme : « Cet été, AliExpress permet aux supporters de se rapprocher de l'UEFA EURO 2024™ en leur offrant de super récompenses pendant que l'action se déroule sur le terrain. »

La campagne « Secouez, c'est gagner » promet des récompenses limitées dans le temps après chaque but. Les utilisateurs éligibles devront se connecter à l'application AliExpress pour y participer.

Un engagement global

AliExpress montre son engagement à l'échelle mondiale avec des investissements continus dans des services et des offres premium. La campagne pour l'UEFA EURO 2024 souligne l'engagement d'AliExpress à offrir une expérience unique et enrichissante à ses utilisateurs. Les fans de football et les clients d'AliExpress peuvent s'attendre à une saison pleine de surprises et de récompenses.

L'UEFA EURO 2024 en Allemagne

L'UEFA EURO 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Dix villes hôtes accueilleront 24 équipes nationales pour cet événement sportif majeur. AliExpress, avec David Beckham comme ambassadeur, promet de rendre cette saison encore plus excitante pour les fans et les utilisateurs de la plateforme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.