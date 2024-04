Amazon vante son IA de détection d’objet… mais c’est en fait un employé indien

Amazon fascine avec son IA de détection d'objet, mais la vérité est plus complexe que prévu.

Amazon, le géant de la vente en ligne, a longtemps été à l'avant-garde de l'innovation, particulièrement dans le secteur du commerce de détail. Avec ses concepts de magasins Amazon Fresh et Amazon Go, l'entreprise a promis une révolution : faire ses courses sans jamais passer par la caisse, grâce à une technologie de reconnaissance d'objets en temps réel. Par contre, une révélation surprenante vient nuancer cette promesse d'automatisation totale.

La réalité derrière « Just Walk Out »

« Just Walk Out », c'est le nom d'une technologie révolutionnaire inventée par Amazon. Ce système était censé permettre aux clients de prendre ce qu'ils voulaient et de simplement quitter le magasin, l'IA facturant automatiquement leur compte Amazon en se basant sur les articles qu'ils avaient choisis.

Toutefois, il s'est avéré que cette IA n'était pas aussi autonome qu'Amazon le prétendait. Pour fonctionner correctement, le système dépendait en réalité de l'œil vigilant de 1 000 employés en Inde. Ces employés surveillaient les flux vidéo en temps réel pour corriger les erreurs de détection de l'IA.

Amazon réajuste l'automatisation du shopping

Techniquement, le système « Just Walk Out » intègre bien une intelligence artificielle capable de suivre les mouvements des clients grâce à des caméras. Amazon avait même intégré un système de scan des mains pour lier chaque client à son compte Amazon, afin de fluidifier le processus.

Néanmoins, cette technologie n'a pas toujours satisfait les attentes et a révélé des problèmes de fiabilité. L'intervention humaine était donc indispensable pour assurer la précision du système.

Dans ce cas, Amazon a choisi de ne pas abandonner l'idée d'une automatisation du shopping mais de réorienter ses efforts. La société a développé le « Dash Cart », un caddie connecté qui scanne et comptabilise les produits au fur et à mesure que le client les ajoute. Il offre ainsi une alternative au passage en caisse.

Moins ambitieux mais peut-être plus fiable que « Just Walk Out », le « Dash Cart » marque une étape vers une expérience d'achat automatisée plus pragmatique.

Dans ce contexte, Amazon a décidé de mettre en pause, voire d'arrêter, la technologie « Just Walk Out » aux États-Unis, bien que le Royaume-Uni la conserve pour l'instant.

L'entreprise envisage de se concentrer sur une expérience d'achat plus traditionnelle. Parallèlement, elle explore des innovations comme le « Dash Cart » pour moderniser le shopping sans compromettre la fiabilité ou l'expérience client.

