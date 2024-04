OpenAI frappe fort : ce nouvel outil permet à votre entreprise de créer son IA

L'entreprise de Sam Altman, OpenAI doit proposer de nouvelles offres pour rester un leader du secteur. Elle a alors lancé un outil destiné aux entreprises. Cette innovation permet d'utiliser l'API d'OpenAI dans différents logiciels et applications. Comme quoi, tout le monde pourra créer son AI d'ici peu.

Créer un modèle AI grâce à l'API d'OpenAI. Oui, c'est possible. Les équipes de Sam Altman ont lancé cet outil pour attirer un nouveau profil de client. En plus de la rentabilité, cette solution va aussi amener l'IA à un autre niveau. Désormais, les développeurs des entreprises peuvent exploiter la performance des modèles d'OpenAI.

API d'OpenAI : l'outil de référence pour les entreprises

L'objectif est simple pour Sam Altman. Tout le monde doit avoir accès à la personnalisation de ses propres modèles IA. De ce fait, les différents outils d'intelligence artificielle vont se conformer de plus en plus aux attentes des entreprises et des utilisateurs.

« Nous pensons qu'à l'avenir, la grande majorité des organisations développeront des modèles personnalisés adaptés à leur secteur, leur activité ou leur cas d'utilisation », explique OpenAI dans son article de blog.

OpenAI a alors amélioré son API réglable. Les développeurs peuvent programmer leur logiciel et leur application afin d'atteindre un but spécifique. Il est plus facile d'exécuter une tâche ciblée avec cette fonctionnalité.

Avec les nouvelles mises à jour, les développeurs peuvent aussi créer un point de contrôle. Par ailleurs, l'interface comparative est une aubaine pour les utilisateurs. Il est plus aisé de mettre en parallèle le rendu en tenant compte de l'intervention humaine.

Focus sur le réglage fin

OpenAI a aussi élargi la fonctionnalité de réglage fin de son API. Les entreprises de télécommunication sont les plus sollicitées avec cette innovation. En effet, ces firmes peuvent booster la performance de leurs services clients.

Ce n'est pas tout. Ces modèles d'IA personnalisés permettent de créer un outil très spécifique. Prenons l'exemple de l'IA Harvey. Cette dernière a été développée pour les avocats. L'intelligence artificielle va alors analyser une base de données considérable afin d'améliorer la fiabilité de la jurisprudence.

Vers une nouvelle ère de l'IA ?

L'API d'OpenAI sera l'avenir des entreprises. Chaque société pourra créer un modèle adapté à ses missions et aux attentes de ses clients. Ce concept deviendra une norme d'ici quelques années.

Tous les développeurs auront la possibilité d'exploiter le potentiel d'une des IA les plus performantes du monde. Ils peuvent utiliser cet atout pour créer un outil spécifique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.