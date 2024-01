Apple accepte enfin le Cloud Gaming ! GeForce et Xbox dispo sur App Store

On n’est qu’en janvier, pourtant, les bonnes nouvelles se succèdent pour les gamers. Apple autorise enfin le Cloud Gaming sur iPhone. C’est une avancée considérable, en tenant compte de la position d’Apple sur ce concept. Effectivement, le géant des smartphones a toujours été réticent à propos de ces plateformes Cloud.

Apple entre enfin dans l’arène du Cloud Gaming. L’entreprise rejoint alors les références comme le Xbox Game Pass, ou Nvidia GeForce Now. Vous pourrez jouer à plusieurs jeux dernier cri sur votre smartphone, même sans un espace de stockage conséquent. Et selon les spécialistes, le Cloud Gaming d’Apple offre une meilleure expérience pour les joueurs.

Une aubaine pour les développeurs

« Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue » extrait du communiqué d’Apple.

Apple vient d’annoncer cette bonne nouvelle, ainsi que d’autres mises à jour le 25 janvier dernier. Toutefois, ces améliorations se sont focalisées sur les développeurs.

Les géants du Cloud Gaming peuvent alors répandre leurs logiciels sur les appareils d’Apple. Dorénavant, il y aura une application native sur iOS. Et cette avancée facilite considérablement la tâche des gamers. Auparavant, il fallait passer par des navigateurs standards au lieu d’une plateforme dédiée.

Par ailleurs, la DMA (Digital Market Acts) a contribué à cette innovation d’Apple. En effet, la firme de Cupertino devrait respecter ces mesures pour conquérir le marché européen.

Cloud Gaming d’Apple: l’avenir des jeux en streaming ?

Le géant californien n’a pas mâché ses mots lors de la présentation de cette innovation. La plateforme de Cloud Gaming d’Apple propose une expérience unique aux joueurs.

« Les applications pourront également offrir de meilleures possibilités de découverte pour les jeux en streaming, les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins qui se trouvent dans leurs applications ».

Certains spécialistes n’ont pas tardé à analyser cette déclaration. Et en se basant sur les habitudes d’Apple, cette plateforme de Cloud Gaming ne s’arrêtera pas sur l’iPhone. D’ici peu, les jeux en streaming seront aussi accessibles à partir de l’Apple TV. Toutefois, la firme de Cupertino n’a pas encore confirmé cette hypothèse.

Pourtant, les gamers sont impatients à l’idée de jouer aux derniers jeux sur l’Apple TV. Il suffit d’avoir une bonne connexion, et d’une TV 4K. Alan Wake II sera alors un des titres les plus attendus sur cette plateforme. Fortnite et Roblox seront aussi au rendez-vous.

Et ce n’est pas tout… Apple réserve encore des surprises

Les gamers se demandent : est-ce qu’Apple va intégrer d’autres plateformes de Cloud Gaming (GeForce Now et Xbox Game Pass) sur iOS ? La réponse est un grand oui. L’entreprise américaine ouvre les portes à ces géants des jeux en streaming.

On n’attend plus que l’approbation de Microsoft et de Nvidia. Et ces deux entreprises ne vont pas tarder à réagir. Effectivement, elles ont déjà facilité l’accès à leurs plateformes par l’intermédiaire de Safari. D’ici peu, les jeux seront accessibles à partir des applications natives.