N’achetez pas l’Apple Vision Pro ! La 2ème version arrive et sera…

L’Apple Vision Pro a suscité un grand engouement avec sa première génération. Mais attendez, retenez votre achat, car la deuxième version est en préparation.

Récemment, des rumeurs circulent sur l’Apple Vision Pro, un casque de réalité virtuelle et augmentée qui promet de révolutionner le marché. Mais avant de vous précipiter pour acheter la première version, il y a des nouvelles excitantes à considérer : la seconde génération est déjà en chemin, et elle s’annonce encore plus impressionnante.

La seconde génération de l’Apple Vision Pro

Selon DigiTimes, Apple ne se repose pas sur ses lauriers avec son Apple Vision Pro. En effet, la firme travaillerait activement sur quatre prototypes différents pour la seconde génération de ce casque. Et dans ce cas, deux de ces modèles devraient être commercialisés. Le premier serait une évolution directe du modèle original, tandis que le second serait une version plus abordable.

Cette dernière ferait certains compromis techniques, mais avec une particularité intéressante : les composants utilisés pourraient coûter deux fois moins cher. Cela ne signifie pas forcément un prix de vente divisé par deux, mais les consommateurs pourraient s’attendre à une réduction significative.

Apple Vision Pro : un futur modèle beaucoup moins cher ? https://t.co/JgUavWnQNI — Consomac (@Consomac) November 28, 2023

Pourquoi attendre la seconde génération ?

La première génération de l’Apple Vision Pro, prévue pour un lancement en mars 2024 aux États-Unis, affiche un prix de base de 3 499 dollars. Elle devrait ensuite être disponible dans d’autres pays au cours de l’année.

En revanche, la seconde génération, attendue pour la seconde moitié de 2025, promet des améliorations notables. Apple envisage d’intégrer des composants plus puissants tout en s’efforçant de réduire le poids de l’appareil, qui est actuellement d’environ 450 grammes. Ces améliorations pourraient offrir une expérience utilisateur nettement supérieure, justifiant ainsi l’attente.

Apple prévoit des modifications importantes pour la seconde génération de Vision Pro

Pour la version économique de la seconde génération, Apple envisage de supprimer la fonctionnalité EyeSight, qui permet de retranscrire l’image des yeux de l’utilisateur sur un écran externe. De plus, des compromis pourraient être faits sur la résolution des écrans internes, certains capteurs pourraient être éliminés.

Et ce n’est pas tout, puisqu’il est même envisagé de retirer les haut-parleurs intégrés. Ces derniers pourraient être remplacés par des AirPods. Donc, cela offre une alternative intéressante pour les utilisateurs. Cette stratégie pourrait rendre le casque plus accessible tout en conservant une qualité d’expérience satisfaisante pour un large public.