Arnaque IA : ces lampes vendues sur Etsy et Amazon n’existent pas

Découvrez l’arnaque de l’année avec l’IA : les lampes illusoires disponibles sur Etsy et Amazon ! Des produits virtuels, une tromperie bien réelle.

Ces produits prétendent offrir des fonctionnalités révolutionnaires et des designs uniques, mais en réalité, ils n’existent pas. Les consommateurs, attirés par les descriptions attrayantes et les images séduisantes, se retrouvent souvent victimes de cette tromperie. Cette arnaque met en évidence la nécessité de rester vigilant lors de vos achats en ligne.

L’arnaque des lampes de verre coloré à seulement 6 dollars !

Récemment, de nombreux objets lumineux en vitrail s’est présentée sur divers sites web, tels qu’Amazon, Twitter et Etsy, suscitant un fort intérêt des clients pour ces œuvres décoratives complexes. Cependant, de nombreux témoignages font état de non-réception des commandes par les clients, et cela peut être parfaitement expliqué. Ces reproductions de lampes ont été fabriquées à partir d’outils d’IA comme Midjourney ou Dall-E. Il s’agit tout simplement de contrefaçons de lampes.

Une déclaration affichée sur Amazon déclare : « Métamorphosez l’atmosphère de chaque pièce de votre demeure en un authentique sanctuaire envoûtant grâce à notre lampe de table en verre coloré. Il est grand temps de découvrir votre havre intérieur et de vous laisser emporter par la magie. »

Selon cette déclaration, chaque lampe est « confectionnée à la main » et réalisée entièrement de manière artisanale. À quel montant peut-on se procurer cette merveille ? Pour 24$, un tarif extrêmement bas pour un dispositif lumineux aussi complexe, nécessitant des matériaux onéreux et une main-d’œuvre qualifiée.

En réalité, certaines plates-formes comme Dillard offrent un prix encore plus modeste, commercialisant ces lampes pour 6$.

Une arnaque de lampes colorées : Attention aux reproductions non autorisées !

Après ces témoignages, il est conseillé d’être prudent avec votre portefeuille en ligne. De plus, il est important de noter que les illustrations dont il est question ne sont pas réelles. Vishma Maharaj, connue sous le pseudonyme de Whizical Mermaid sur Etsy utilise une forme d’art assistée par l’intelligence artificielle. Il convient de souligner que Maharaj ne vend pas réellement des lampes, mais propose des reproductions des lampes colorées, une alternative concrète que les acheteurs peuvent véritablement obtenir.

Par courrier électronique, elle a révélé : « Ce qui a été réalisé sur ces différentes plateformes a été fait sans mon consentement, et je ne suis affiliée à aucun de ces canaux ». Maharaj a également ajouté : « Bien que j’aie essayé de les signaler sur Facebook, je n’ai toujours pas obtenu de réponse jusqu’à présent. En fait, ces produits sont disponibles à la vente sur Amazon et AliExpress, en plus d’être largement promus à travers de nombreuses publicités sur Facebook. C’est extrêmement préoccupant et stressant, pour le moins que l’on puisse dire ».

L’IA : un potentiel immense, mais quels dangers cache-t-elle réellement ?

L’IA offre un potentiel considérable dans divers domaines, mais son utilisation abusive peut engendrer des conséquences néfastes. Cependant, la croissance des mauvais usages de l’IA est de plus en plus préoccupante. En premier lieu, la discrimination algorithmique représente un problème majeur. Lorsque les données utilisées pour entraîner les modèles d’IA sont biaisées, cela se traduit par des décisions discriminatoires basées sur la race. Par ailleurs, la question de la sécurité est une préoccupation primordiale.

Les cybercriminels exploitent les vulnérabilités de l’IA pour mener des attaques sophistiquées. De plus, l’utilisation de l’IA à des fins de manipulation et de désinformation suscite des inquiétudes. Les fausses informations générées par les systèmes d’IA peuvent propager des idées erronées et semer la confusion. Par ailleurs, il est essentiel d’établir des réglementations et des contrôles appropriés. Tout cela dans le but de réduire au minimum les mauvais usages de l’IA et de maximiser ses avantages potentiels.