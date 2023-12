Un an de voyages gratuits ? La SNCF alerte sur une grave arnaque WhatsApp !

Un message sur WhatsApp, avec une promesse de voyage gratuit pendant un an. C’est trop beau pour être vrai. Les escrocs se cachent derrière l’identité de la SNCF pour développer leur arnaque. Ne cliquez surtout pas sur ce genre de message.

« Joyeux voyage et meilleurs vœux ». C’est la phrase d’accroche que les hackers utilisent actuellement dans leur arnaque SNCF. Le message promet un voyage gratuit pendant un an aux 1000 gagnants. Pourtant, il y a une stratégie bien ficelée pour extraire vos données. En effet, ces pirates informatiques exploitent l’engouement des fêtes pour diminuer la vigilance des utilisateurs. Mais maintenant, vous êtes prévenu : ne cliquez pas sur ce message.

Encore une attaque phishing

Cette technique de hacking est un grand classique sur internet. Les pirates informatiques lancent d’abord un faux concours sur les réseaux sociaux. Ici, ils promettent un voyage gratuit pour les chanceux. Avec cette proposition, certains usagers seront tentés de participer. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, l’arnaque SNCF est inévitable. Les hackers peuvent alors extraire vos données, et les utiliser à leur guise. Il se peut que vos informations soient en vente sur le Dark Web à partir du moment où vous aurez ouvert le message. Ils peuvent aussi prélever vos données bancaires pour vider vos comptes. Et c’est une situation très délicate en période de fête.

Certains internautes vont même « gagner » le prix. Les pirates informatiques vont alors l’inciter à partager le message à ses contacts. Cette stratégie est très efficace, car l’arnaque peut atteindre plusieurs utilisateurs en seulement quelques heures.

La SNCF n’a pas tardé à réagir

« Il s’agit d’une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance ». La SNCF a voulu prévenir les utilisateurs sur cette arnaque. Une simple méfiance est alors nécessaire pour éviter ce genre de stratagème.

⚠️Un faux jeu-concours intitulé "Joyeux voyage et meilleurs vœux" circule actuellement sur différents médias sociaux. Il s'agit d'une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance. — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) December 17, 2023

D’autres entreprises ont aussi connu des situations similaires. Leboncoin, Vinted, Action, etc. Que de grands noms. Et toujours la même stratégie. Un faux concours, et une incitation à partager un lien. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe des techniques faciles pour éviter ces arnaques.

Comme la SNCF l’a déclaré dans sa publication, une simple vigilance peut vous éviter une arnaque phishing. Avant de cliquer sur un message WhatsApp, vérifiez bien les coordonnées de l’expéditeur. En général, cette technique suffit.

Mais vous pourrez toujours exploiter différentes méthodes plus efficaces. Dans le cas d’un mail, vous devez vous focaliser sur l’adresse de l’expéditeur. Les escrocs emploient souvent des hébergeurs normaux. Si l’adresse se termine par Gmail, Outlook, ou autres, ne cliquez pas sur le lien. Il est possible d’analyser le contenu. Certains hackers font des fautes d’orthographe, ou utilisent un style familier.

Vous aurez aussi l’occasion de signaler ces attaques phishing auprès des autorités. Le numéro de l’Info Escroqueries (0 805 805 817) sera à votre disposition. À noter que les appels sont totalement gratuits.