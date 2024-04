Création artistique et IA, une exposition révélatrice à Paris

Une expérience unique se prépare à envahir Paris : Artificial Dreams — L'IA au coeur de la création artistique. Organisée par le Grand Palais Immersif avec le soutien de Microsoft, cette exposition-performance promet une plongée immersive dans le monde de l'intelligence artificielle (IA) appliquée à l'art.

Une exploration fascinante de la créativité IA

Artificial Dreams offre un regard novateur sur la collaboration entre artistes et supercalculateurs. Cette exposition-performance propose un panorama saisissant de créations artistiques façonnées par l'IA et les algorithmes. Les visiteurs seront transportés dans un univers poétique et spectaculaire, où se mêlent rêve et réalité.

Une diversité d'artistes internationaux

La sélection d'artistes internationaux, parmi lesquels figurent des talents des États-Unis, du Canada, de la France et du Japon, promet une richesse créative incomparable. Des noms tels que Markos Kay, Andy Thomas, ou encore Daito Manabe, seront au rendez-vous pour émerveiller et interroger le public sur les frontières de la création artistique.

Des installations immersives et des événements live

L'exposition propose un parcours captivant à travers les étages du Grand Palais Immersif, ponctué d'installations artistiques fascinantes. En outre, des événements en direct incluant des performances et des conférences, offriront aux visiteurs l'occasion d'approfondir leur compréhension de l'interaction entre l'IA et l'art.

Informations pratiques

Du 16 mai au 8 juin, rendez-vous au Grand Palais Immersif pour découvrir Artificial Dreams. Les soirées sont programmées les jeudis, vendredis et samedis, de 19h30 à 23h00. L'exposition se tient au 110 rue de Lyon, Paris 12, à proximité du métro Bastille. Les billets sont disponibles en ligne, avec un tarif unique de 14 euros et une offre Early Bird limitée à 12 euros.

Grand Palais Immersif : un espace dédié à l'art numérique

Le Grand Palais Immersif s'engage à rendre l'art accessible à tous en proposant des expériences artistiques innovantes. Situé dans le bâtiment de l'Opéra Bastille, ce lieu dédié accueille des expositions numériques avant-gardistes. Actuellement, l'exposition Loading, dédiée à l'art urbain à l'ère numérique, est également présentée jusqu'au 21 juillet 2024.

Partenaire média : Fisheye Immersive

Fisheye Immersive s'associe à l'événement en tant que partenaire média. Cela contribue ainsi à la promotion de cette expérience artistique unique.

En somme, Artificial Dreams promet une exploration immersive et captivante de l'IA au service de la création artistique. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui repousse les frontières de l'art contemporain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

