Analyse DataDome : une attaque massive par force brute frappe les VPN

La cybersécurité fait face à un défi de taille. Les cyberattaques massives qui exploitent les appareils connectés aux VPN se multiplient. Actuellement, des cybercriminels utilisent plus de 2,8 millions d’adresses IP par jour pour mener des attaques par force brute contre des infrastructures réseau. Cette attaque massive met en évidence la vulnérabilité des systèmes. DataDome, expert en protection contre les bots malveillants et la fraude en ligne, met en lumière les défis actuels et l’importance cruciale de l’identification précise des menaces.

L’importance de repérer les proxys résidentiels pour contrer les attaques à grande échelle

Benjamin Fabre, CEO et co-fondateur de DataDome, explique que ces attaques par force brute révèlent une tendance inquiétante. Les cybercriminels ont de plus en plus recours aux proxys résidentiels. Ces proxys, utilisés pour imiter les utilisateurs légitimes, compliquent grandement la détection des attaques. Ils dissimulent leur origine et permettent ainsi aux attaquants de contourner les systèmes de sécurité traditionnels. Fabre souligne que cette nouvelle approche nécessite des outils de détection de plus en plus sophistiqués. C’est important pour identifier les requêtes suspectes qui proviennent de proxys résidentiels. Il s’agit d’un élément clé pour stopper des campagnes de credential stuffing et de brute force avant qu’elles ne portent leurs fruits. L’enjeu est de taille : les entreprises doivent pouvoir différencier efficacement le trafic malveillant des actions légitimes.

DataDome : une solution clé pour la cybersécurité des entreprises face aux attaques modernes

L’augmentation des attaques par bots et des stratégies de fraude en ligne, toujours plus complexes, représente un véritable défi. Pour y faire face, DataDome propose des solutions de sécurité de pointe afin d’aider les entreprises à se défendre contre ces menaces. L’intégration de technologies avancées pour détecter les comportements suspects, analyser le trafic réseau et identifier les requêtes malveillantes est essentielle pour se protéger contre les attaques automatisées. L’expertise de DataDome sécurise les infrastructures critiques des entreprises. Elle garantit également une protection en temps réel contre les attaques par force brute et autres techniques malveillantes. Face à la sophistication croissante des attaques numériques, la sécurité des VPN et des infrastructures réseau est un impératif pour garantir la protection des données et la pérennité des entreprises.

