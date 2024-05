CopySmith est un logiciel d'écriture automatique alimenté par l'intelligence artificielle. Il permet de générer du contenu pour les entreprises, les marketeurs et les rédacteurs. Voici les différentes fonctionnalités proposées par CopySmith et ses avantages et ses inconvénients.

Qu'est-ce que Copysmith ?

Ce logiciel, créé par Jasmin Wang, utilise des modèles de langage basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour générer des contenus écrits à haute valeur ajoutée. La technologie de Copysmith s'appuie sur des algorithmes avancés de traitement naturel du langage (PNL). Ces derniers lui permettent de comprendre le contexte, saisir les nuances du langage humain et reproduire une écriture qui semble naturelle et engageante.

Elle apprend continuellement à partir des retours et ajuste ses résultats pour offrir des performances améliorées au fil du temps. Cette capacité d'auto-apprentissage place Copysmith comme une solution idéale pour ceux qui cherchent à maintenir une présence en ligne pertinente et influente.

À qui est-elle destinée ?

Destiné principalement aux entreprises, aux équipes de marketing et aux propriétaires de magasins en ligne, il permet de créer différentes formes de copies commerciales. Ce que l'outil fait exceptionnellement bien, c'est analyser d'immenses quantités de données textuelles pour produire un contenu pertinent et personnalisé selon les spécifications de l'utilisateur.

Avis Copysmith, fonctionnalités principales et facilité d'utilisation

À l'instar de outils IA,comme Rtyr, ce logiciel dispose de plusieurs modèles prédéfinis pour automatiser la création de contenu. Cela permet à l'utilisateur de travailler plus vite puisqu'il n'a pas besoin de définir plusieurs prompts pour rédiger des annonces sur Google, des descriptions de produits sur Amazon ou des annonces sur Facebook. Copysmith offre aussi des modèles pour générer des articles de blog, des communiqués de presse, des courriels de vente, des résumés d'articles, et bien d'autres encore.

En quelques clics, vous serez capable de générer un article en entrant simplement quelques mots-clés relatifs au sujet désiré. De plus, cet outil intègre également une fonctionnalité de brainstorming qui aide à trouver de nouvelles idées de contenu. Un vrai plus pour tout marketeur cherchant à diversifier ses approches.

Le vérificateur de plagiat intégré de Copysmith est une autre caractéristique essentielle. Les utilisateurs peuvent vérifier l'originalité du contenu qu'ils créent grâce à cette fonctionnalité. En cas de détection de phrases ou de paragraphes plagiés par le vérificateur de plagiat, les utilisateurs ont la possibilité de modifier la copie avant de la publier. Pour vérifier le contenu, il vous suffit de mettre en évidence le texte et de cliquer sur l'icône du vérificateur sur le tableau de bord.

Avis Copysmith, qualité de contenu et lutte contre le plagiat

La qualité du contenu généré par Copysmith mérite une attention particulière. Utilisant des algorithmes avancés, cet outil génère des textes originaux et pertinents. Effectivement, les articles rédigés par l'IA passent au travers des outils de vérification de plagiat tiers. Cependant, il est crucial de noter que bien que les textes soient grammaticalement corrects et stylistiquement acceptables, ils peuvent nécessiter certaines personnalisations pour refléter pleinement le ton souhaité.

Comparaison avec d'autres robots rédacteurs

Des concurrents comme Writesonic offrent également des services de rédaction assistée par IA. Toutefois, Copysmith se distingue par ses spécificités orientées marketing et la capacité de s'intégrer facilement avec d'autres outils digitaux utilisés par les professionnels du marketing. Cette intégration facilite grandement la gestion de campagnes publicitaires ou de contenu social media.

Avantages de Copysmith

Pour les professionnels du commerce électronique, Copysmith apporte une série d'avantages conséquents. En termes de gestion temps-ressource, cette solution permet aux utilisateurs de produire rapidement des descriptions de produits séduisantes et des contenus marketing sans requérir une équipe de rédacteurs volumineux. De plus, grâce à des mises à jour régulières basées sur l'analyse de performance, Copysmith aide à affiner les stratégies de contenu pour maximiser les conversions et accroître les ventes en ligne.

Copysmith offre également une intégration aisée avec d'autres outils numériques, ce qui facilite la collaboration et le partage de contenu. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer Copysmith avec des outils tels que Google Docs, WordPress ou encore Shopify. Cela se traduit par une meilleure expérience utilisateur. Enfin, le support client réactif et efficace de Copysmith est un atout majeur pour les utilisateurs. Les membres de l'équipe Copysmith sont disponibles pour répondre aux questions et résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Les utilisateurs peuvent contacter le support client par e-mail ou via le chat en direct sur le site web de Copysmith.

Toutefois, il faut signaler quelques inconvénients comme la production limitée d'articles de blog ou la nécessité d'une révision humaine. Ce dernier point n'est pas handicapant car la plupart des outils IA demandent ce type de correction.

Avis Copysmith, essai gratuit de 7 jours

Contrairement à plusieurs outils IA, comme Jasper, Copysmith offre une période d'essai gratuite de 7 jours. Lors de votre test, il n'y aura aucune limitation, ce qui vous permettra de tester l'ensemble des fonctionnalités du logiciel IA. Néanmoins, une fois cette période d'essai terminée, il faudra souscrire à un abonnement.

Copysmith propose 3 types d'abonnement: Starter, Professionnel et Entreprise. Le premier niveau est disponible à partir de 19$. Il vous permettra d'acquérir 75 crédits qui équivaut à 40 000 morts environ. Le pack Professionnel est un cran au-dessus puisque vous pourrez générer plus de 260 000 mots. De plus, vous pourrez tester 100 textes via l'outil anti-plagiat intégré. Cet abonnement débute à 59$ par mois. Si vous voulez accéder au forfait Entreprise, il faudra prendre contact avec le service client.

