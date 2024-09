Avis et test HeyGen : ce logiciel de création de vidéo en vaut-il la peine en 2024 ?

Un avis sur HeyGen ? Voici ce que nous en pensons après l’avoir testé : malgré quelques petites imperfections, ce logiciel mérite une place parmi les meilleurs de son genre.

Parfois, il est nécessaire de recourir à des outils plus performants pour créer des contenus plus captivants. HeyGen compte parmi les solutions basées sur l’IA pour générer des vidéos d’une qualité exceptionnelle. Son utilisation permet d’éviter celle de toute une panoplie d’équipements qui peut s’avérer coûteux. Cependant, le marché dispose aujourd’hui d’une grande variété de logiciels de création de vidéo. De ce fait, on a jugé nécessaire de faire le test avant d’émettre notre avis sur cet outil révolutionnaire qu’est HeyGen. Ceci, afin de vous offrir le moyen le plus complet pour décider si vous allez le choisir ou pas pour votre prochain investissement.

Avis et test HeyGen : ses différentes fonctionnalités

En tout, on décèle 9 principales fonctionnalités chez HeyGen. Pour mieux axer votre prochain choix d’outil IA pour générer des vidéos, on va toutes les développer :

Avis et test HeyGen : une fonction de synthèse vocale

La synthèse vocale est l’une des fonctions qu’on apprécie bien chez cet outil IA. Celle-ci permet de transformer un texte écrit en mots avec plus de 300 voix. Mieux encore, le logiciel prend en charge plus d’une quarantaine de langues avec lesquelles il peut transformer le script.

Pour ce faire, il suffit de taper le texte à transformer au moment où vous faites le montage vidéo. Il est également possible d’ajouter des petites pauses d’une demi-seconde, histoire de rendre le script plus humain. Selon votre envie ou en fonction du rendu recherché, il est possible de paramétrer l’accent, la vitesse et la hauteur de la voix.

HeyGen et la fonction de création d’Avatars IA

Mis à part la synthèse vocale, HeyGen offre à ses utilisateurs la possibilité de choisir un parmi sa collection d’avatars. Il est réputé pour la grande diversité ethnique que représentent ses avatars, ainsi que la variété d’âges et de poses lors de la récitation des scripts. Avec plus de 100 avatars à son actif, HeyGen accède facilement à la création d’avatar personnalisé.

Petite remarque : tous les avatars disponibles ont été créés en se basant sur des séquences vidéo de vrais acteurs. De plus, chaque avatar peut se vêtir d’une tenue plus appropriée au ton et au script selon la vidéo à créer (élégante, décontractée, etc.). Ce qui rajoute un point de plus à notre avis positif sur HeyGen, car tout ce qui en sort se rapproche du réel.

Personnalisation de l’avatar

Si vous ne voulez pas choisir parmi sa collection d’avatars, HeyGen peut aussi vous transformer en avatar. Voici comment faire pour obtenir un avatar personnalisé :

Tout d’abord, utilisez une caméra professionnelle filmant en 4K à 60 ips et plusieurs lumières (trois lumières idéalement) pour obtenir une luminosité optimale lors de la prise de vue. Placez-vous ensuite en position debout à environ 2 mètres d’un fond vert et enregistrez-vous en train de réciter un discours pendant 2 minutes. Utilisez un ton fort sur votre sujet et évitez toute forme de répétition. Faites, en même temps, des mouvements subtils avec la tête et les mains tout en les gardant en dessous de la poitrine. Après chaque phrase, faites une petite pause de 2 secondes. Attention ! Il ne faut aucunement modifier la séquence.

Avis et test HeyGen : une tenue générative

La personnalisation de l’avatar peut prendre une dimension plus attrayante avec HeyGen. En effet, on peut toujours créer des vêtements pour l’avatar, afin que celui-ci reflète notre propre imagination.

Pour cela, il suffit de sélectionner l’avatar à personnaliser puis cliquer sur « Modifier l’avatar ». Ensuite, en cliquant sur « Générer », une nouvelle fenêtre apparaît. Cette dernière sert à décrire les habits que l’on souhaite que l’avatar porte. La génération de vêtements ne prend que quelques secondes en général. Là encore, il faut choisir une tenue qui rend l’avatar plus réel afin que la vidéo le soit elle aussi.

Clonage vocal

Cette fonctionnalité impressionnante permet de donner vie à l’avatar. Elle consiste à enregistrer la voix de l’utilisateur afin que son avatar puisse l’utiliser dans les vidéos. Ce processus peut s’effectuer en huit langues différentes, le français et l’anglais bien sûr. Mais on peut aussi enregistrer la voix en allemand, polonais, espagnol, portugais, l’italien ou hindi.

Il suffit d’un bon microphone et le tour est joué. Il faut toutefois s’assurer de la clarté de la voix et l’absence de bruit au cours de l’enregistrement. En plus, la durée de l’enregistrement doit être comprise entre 2 et 10 minutes. En testant le clonage vocal, notre avis reste positif en ce qui concerne HeyGen.

Avis et test HeyGen : faire parler une photo avec TalkingPhoto

La fonction TalkingPhoto permet de faire parler une photo. On peut choisir n’importe quelle photo et la faire parler sans difficulté en utilisant HeyGen. L’utilisateur n’a qu’à ajouter un script et laisser HeyGen transformer des portraits inertes en avatars qui engagent la conversation au spectateur.

Eh bien, il faut commencer par sélectionner une photo depuis l’ordinateur de l’utilisateur avant d’introduire le script. L’autre option consiste à décrire l’avatar et laisser le logiciel lui insuffler une voix humaine. Sinon, l’utilisateur peut directement sélectionner l’une des TalkingPhotos depuis le catalogue de HeyGen. En général, ce processus ne prend que quelques minutes.

Des modèles personnalisables

Actuellement, HeyGen dispose de plus de 300 modèles personnalisables avec lesquels les créateurs de vidéo peuvent choisir celle qui convient à leur besoin. Publicité, vidéo explicative, médias sociaux, etc. il y en a de toutes les couleurs. Ce qui offre aux créateurs de vidéo une grande variété de produits à exploiter en fonction de leur secteur d’activité et aussi de leur but.

De surcroît, il est possible de les obtenir en mode portrait ou paysage. Ainsi, cette plateforme alimentée par l’IA correspond à toutes les catégories d’utilisateurs : influenceur, responsable marketing, dirigeant d’entreprise, ou même enseignant. Chacun n’a qu’à personnaliser la vidéo selon ses envies et objectifs tout en suivant les consignes pour obtenir un contenu qui déchire.

Intégration de Zapier

Cette fonctionnalité constitue également un atout irréprochable pour le logiciel. Ce qui a, d’ailleurs, suscité notre avis, encore plus favorable, sur HeyGen. En effet, l’intégration de Zapier, un des plugins ChatGPT accède à un flux de travail plus productif via son automatisme. Cela offre un gain de temps car ne requiert aucun code.

Savez-vous que Zapier permet de se connecter à plus de 5000 applications ? Il prend en charge divers logiciels de gestion de projet, de plateformes de réseaux sociaux ou encore de CRM afin de simplifier le flux de travail.

Si vous souhaitez, par exemple, partager vos contenus sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou TikTok, vous n’avez qu’à utiliser ce module. Il en est autant si vous voulez recevoir une notification lorsque votre contenu est prêt. Cela vous épargne des éventuelles pertes de temps et vous permet de vous focaliser sur des tâches plus engageantes.

Avis et test HeyGen : ScriptGen AI, l’IA qui s’occupe du script

Quand on n’a pas eu le temps d’écrire un script, on peut toujours se fier à l’intelligence artificielle de HeyGen. Cette fonction, connue sous le nom de ScriptGen AI, génère automatiquement des scripts de qualité professionnelle pour tout type de vidéo en quelques minutes.

Pour créer du script avec cette fonction, il suffit de cliquer sur « Démarrer avec ScriptGen AI ». Une fois dedans, une fenêtre va s’ouvrir pour que l’utilisateur puisse indiquer les différentes informations nécessaires (thème, ton de la voix, la langue, etc.). Après avoir entré toutes les informations nécessaires, il faut cliquer sur « Générer un script » et attendre que l’IA sorte le script souhaité.

A quel prix peut-on accéder à HeyGen ?

Le plan tarifaire de HeyGen est assez intéressant d’autant plus qu’il propose une version gratuite.

La version gratuite de HeyGen est disponible avec le plan FREE. En l’adoptant, on dispose de plus de 300 voix disponibles, de plus de 120 avatars, d’un clonage d’avatar, ainsi qu’un crédit offert. Le plan FREE offre 1 crédit gratuit, à noter qu’un crédit offre une minute de vidéo. Il reste également limité en fonctionnalités.

Pour pouvoir explorer plus de fonctionnalités et émettre un avis sur HeyGen, il va falloir s’abonner. Actuellement, le service est disponible avec un abonnement mensuel. Voici les plans payants de HeyGen :

Plan CREATOR

Ce tarif est plus avantageux pour les créateurs de vidéos courtes. Il offre 15 crédits par mois, en plus de la possibilité de créer des vidéos de 5 minutes au plus. Il est aussi possible de débloquer plus de crédits et garder les mêmes avantages.

Dans ce cas, il va falloir payer plus qu’un simple abonnement mensuel. A noter que le plan CREATOR est disponible en payant un frais mensuel de 24 dollars.

Plan BUSINESS

Plus coûteux que le plan tarifaire précédent, le plan BUSINESS offre bien plus d’avantages. Effectivement, il fournit à tout abonné la possibilité de générer des vidéos plus longues, jusqu’à 20 minutes chacune. Il offre aussi le double de crédits obtenus avec le plan CREATOR, c’est-à-dire 30 crédits.

Cerise sur le gâteau, avec le plan BUSINESS on peut débloquer la haute résolution vidéo 4K sur les vidéos créées. Mais tout cela a un prix. L’abonnement à ce plan est disponible à 72 dollars par mois. Néanmoins, il offre des fonctionnalités fascinantes et permet plus facilement d’évaluer et d’émettre un avis sur HeyGen.

Plan ENTREPRISE

Ce plan tarifaire est plutôt conçu pour les entreprises qui souhaitent obtenir une offre sur-mesure. Pour y accéder, il faut contacter l’équipe de HeyGen qui fournira des besoins spécifiques.

Enfin, il faut noter qu’il est possible de souscrire à un abonnement annuel avec lequel on obtient une réduction de 20%.

HEYGEN Le logiciel de création de vidéo de qualité professionnelle disponible au prix de 24 dollars par mois Voir l’offre Verdict Dans l’ensemble, HeyGen est un outil très efficace pour les créateurs de vidéos. Outre la création de vidéo, il offre aussi la possibilité de personnaliser, à la fois l’avatar et la voix. Sans oublier la génération de script en quelques clics. Sa version gratuite permet en outre de le tester avant de s’y prendre avec les offres payantes. Celle-ci s’avère moins bénéfique, mais plutôt intéressante pour essayer une synthèse vocale et une personnalisation. Le logiciel n’est cependant pas avantageux pour obtenir de meilleurs résultats sans débourser une petite somme pour l’abonnement. Mais ce qui nous a amené à confirmer notre avis positif sur HeyGen est surtout son rapport qualité/prix qui est largement abordable. Ainsi, on peut dire que ce merveilleux fruit de l’intelligence artificielle convient aussi bien aux entreprises (startups et grandes entreprises) qu’aux particuliers (éducateurs, créateurs de vidéo, influenceurs). On aime Création et personnalisation d’avatar

Création de script et personnalisation des voix

Intégration de Zapier

Stockage sur le cloud

Interface conviviale

Prise en charge de plus de 40 langues

Synchronisation labiale

Un outil de création de vidéo à petit prix

Gain de temps On aime moins Des options de personnalisation limitées

Voix personnalisées limitées à huit langues

Des bugs de temps en temps

Pas très intéressant pour les créateurs de vidéos plus longues

