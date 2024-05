Avis ShortlyAI, un outil d’écriture IA

ShortlyAI est un outil d'écriture assistée par intelligence artificielle, qui permet de générer du contenu de qualité en quelques secondes. Il offre une interface utilisateur simple et intuitive, ainsi qu'une fonctionnalité de vérification de grammaire et d'orthographe. On va explorer les fonctionnalités et les avantages de ShortlyAI, ainsi que la façon dont il peut aider à améliorer la productivité et l'efficacité de votre entreprise.

Qu'est-ce que ShortlyAI exactement ?

C'est une plateforme conçue pour soutenir les rédacteurs dans leurs processus créatifs en générant du texte grâce à l'intelligence artificielle en quelques instants. ShortlyAI a la capacité à comprendre le contexte d'une demande pour fournir un contenu pertinent et bien articulé. Cela facilite la génération de textes et fait de ce logiciel IA un outil privilégié pour ceux cherchant à produire rapidement des écrits de qualité.

L'élément central de ShortlyAI réside dans son emploi de technologies d'apprentissage automatique GPT-3. Ce système est spécifiquement conçu pour la génération de langage naturel (Natural Language Generation, NLG). Cette technique permet à ShortlyAI non seulement de créer des phrases grammaticalement correctes, mais aussi d'adapter le style et le ton selon les besoins de l'utilisateur.

Afin de pouvoir utiliser cet outil IA, il faudra créer un compte sur le site officiel de l'application. Une fois arrivé sur l'interface, vous pourrez sembler dépaysé si vous avez déjà utilisé une application IA. Effectivement, il n'y pas de chat conversationnel bien visible comme sur Chat GPT. Sur ShortlyAI, il faudra regarder en haut à gauche “Article Brief” et sélectionner la flèche à côté. En bas, vous pourrez définir la longueur du texte souhaitée et le bouton de génération.

Cette application IA permet la génération automatique de texte en fonction des indications fournies par l'utilisateur. Ce système intuitif comprend également des options de raffinement du texte pour ajuster le style et le ton désirés.

De plus, ce logiciel propose un mode libre où les utilisateurs peuvent écrire naturellement tandis que l'IA intervient pour compléter ou modifier le texte en temps réel si nécessaire. Une fonctionnalité très pratique pour ceux qui n'aiment pas générer un texte en entier et qui veulent garder une part d'authenticité.

Par ailleurs, ShortlyAI accepte des commandes Slashs “/ ” comme sur Discord. Par exemple, vous pouvez demander à l'application de développer une idée en utilisant la commande “/développer”. Il est aussi possible de demander à l'IA de résumer un texte : “/résume” ou de réécrire une partie de votre texte à l'aide de : “/réécrire”.

Avis ShortlyAI, les briefs

L'utilisation d'un logiciel IA peut considérablement augmenter la productivité en réduisant le temps consacré à la recherche et au peaufinage initial des idées. Pour tirer le meilleur parti de cet outil, commencez par définir clairement le sujet de votre contenu. Ensuite, interagissez avec l'IA en lui donnant des directives précises et observez comment elle construit des paragraphes cohérents autour de ces idées.

Voici un exemple, si vous écrivez sur « Comment manger sainement ? », vous pouvez saisir des sous-thèmes tels que « avantages des aliments biologiques » ou « recettes saines et faciles« . ShortlyAI vous aidera ensuite à développer ces idées en sections complètes.

Tarification de ce générateur de texte IA avancé

ShortlyAI met à disposition de ses utilisateurs plusieurs plans tarifaires, adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. La transparence de ces tarifs assure aux utilisateurs de pouvoir choisir l'option la plus adéquate selon leur volume de production textuelle. Afin d'accéder au plan Mensuel, il faudra débourser 79$. C'est idéal pour les utilisateurs ayant des besoins ponctuels en rédaction ou souhaitant tester l'outil sur une courte période.

Pour les professionnels et les entreprises, ShortlyAI propose un abonnement à 65$ par an. Ce plan offre une économie notable sur le long terme par rapport au tarif mensuel. Toutefois, le générateur de texte IA encourage l'expérimentation de son outil avant tout engagement financier grâce à une période d'essai.

Avantages et limites de ShortlyAI

Parmi les caractéristiques les plus remarquables de ce logiciel IA, on peut citer sa rapidité et son efficacité. Effectivement, ShortlyAI permet une génération de contenu rapide, ce qui est particulièrement utile pour les deadlines serrées.

En outre, c'est un outil qui stimule la créativité des utilisateurs. En proposant des tournures de phrases et en développant des idées, l'outil peut inspirer les rédacteurs et les aider à sortir de leur zone de confort. Cependant, il convient de noter que l'IA peut parfois manquer de nuances ou de compréhension profonde des sujets très spécifiques ou techniques.

Néanmoins, ShortlyAI est un outil professionnel puisque les débutants auront du mal à se retrouver puisque l'application ne propose pas de modèles prédéfinis. De plus, son prix est aussi élevé que celui de Jasper et il n'est pas multilingue.

