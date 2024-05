WriteSonic, notre avis sur l’outil d’écriture IA qui fait parler de lui

Les générateurs de texte basés sur l'intelligence artificielle (IA) ont connu une popularité croissante ces dernières années. Longtemps ignorés, ces outils sont désormais plébiscités par les entreprises travaillant dans le marketing digital. Writesonic est l'un des outils IA les plus populaires et nous allons vous exposer ses différentes fonctionnalités et ses limites.

Qu'est-ce que WriteSonic ?

Il s'agit un générateur de contenus IA conçu pour simplifier la création d'articles de qualité pour les blogs, sites web et autres besoins marketing. WriteSonic fonctionne sur un algorithme sophistiqué qui aide les auteurs à produire des textes attrayants et optimisés pour le SEO.

En intégrant des techniques avancées d'apprentissage automatique, WriteSonic ajuste le style, le ton et la structure des articles pour répondre aux exigences spécifiques de chaque utilisateur.

Avis sur WriteSonic, ses fonctionnalités

Création de contenu optimisé SEO

L'une des premières fonctionnalités remarquables de WriteSonic est son aptitude à créer des contenus optimisés pour le référencement (SEO). Non seulement cela simplifie grandement la tâche de rédaction, mais il garantit également que vos textes soient bien positionnés sur les moteurs de recherche.

Le système utilise une intelligence artificielle sophistiquée pour suggérer des mots clés pertinents, intégrer des balises meta et structurer le texte de manière à répondre aux critères des algorithmes de recherche modernes. Les utilisateurs peuvent ainsi se focaliser sur l'aspect créatif, et laisser WriteSonic s'occuper des subtilités techniques du SEO.

Reformulation de textes existants

La fonctionnalité de paraphrase de WriteSonic se distingue par sa capacité à reformuler des textes existants tout en conservant leur sens original. Cela représente une aide précieuse pour tous ceux qui ont besoin de revisiter et de rafraîchir leur contenu sans perdre de temps.

Ses algorithmes sont conçus pour modifier efficacement les structures de phrases tout en préservant les concepts-clés. Ce procédé permet non seulement d'éviter les risques de plagiat, mais aussi d'enrichir le style d'écriture, rendant le contenu final plus unique et captivant.

Expansion de phrases

Pour ceux qui peinent à développer leurs idées ou qui cherchent à rendre leur écriture plus dense, WriteSonic propose l'outil d'expansion de phrases. Cette fonctionnalité aide à étoffer le texte en ajoutant des phrases supplémentaires qui complètent les informations déjà présentes.

L'intelligence artificielle propose des tournures linguistiques novatrices et pertinentes, enrichissant ainsi le vocabulaire sans compromettre la fluidité du discours. Cela peut être extrêmement utile dans le cadre d'une rédaction web où chaque mot compte pour maintenir l'engagement du lecteur.

Rédaction de réponses pour Quora

Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée pour ceux qui sont actifs sur des plateformes de questions-réponses comme Quora. WriteSonic possède une fonction spécialement conçue pour formuler des réponses précises et informatives.

L'algorithme analyse la question posée et génère une réponse qui non seulement traite du sujet de façon exhaustive, mais le fait avec une autorité et un style adapté au contexte. Cette fonction élimine beaucoup de recherches préliminaires et assure une présence plus professionnelle sur ces plateformes.

Extensions pour une utilisation optimale de l'IA

WriteSonic est un outil complet de la génération à la publication des articles. Pour faire gagner du temps aux rédacteurs web, ce logiciel IA dispose d'un plugin dédié à WordPress. Cela vous permettra de publier directement vos articles finalisés sur votre site.

Et, ce logiciel IA a aussi pensé aux community managers. Effectivement, une fois l'extension Chrome installée, il n'est plus nécessaire d'aller sur le site pour rédiger les annonces ou les emails.

Avis sur WriteSonic, ses avantages

L'un des aspects les plus remarquables de cet outil IA est son interface intuitive et sa bibliothèque de modèles. Effectivement, même les débutants pourront s'y retrouver puisque la plupart des commandes se trouvent à gauche.

De plus, il est facile et rapide de débuter avec WriteSonic puisque cette application dispose de 79 modèles prédéfinis. Ces derniers permettent à tout le monde de plonger dans l'univers des textes IA.

Parmi les fonctionnalités innovantes, on retrouve le générateur d'emails, de biographies personnelles sur mesure avec diverses options de ton et de langue et le créateur d'introduction qui est très pratique.

Les limites de cette IA

Malgré tous ces points positifs, ce générateur de textes a aussi ses inconvénients. Le contenu généré par WriteSonic manque de nuance. Par exemple, les textes générés pour des secteurs très techniques ou niche peuvent ne pas répondre aux attentes en termes de terminologie ou de profondeur analytique. Cela oblige les utilisateurs à effectuer des corrections manuelles pour garantir l'exactitude du contenu.

De plus, on constate des bugs redondants lorsqu'on utilise le site. Ce qui peut être dérangeant lorsqu'on génère plusieurs textes.

Est-ce que WriteSonic est gratuit ?

Oui. La version gratuite de WriteSonic vous permettra de tester la quasi-totalité de ses fonctionnalités. Toutefois, vous serez limité à 10 000 mots par mois sur le modèle de Chat GPT-3.5.

Pour une utilisation plus professionnelle, vous pourrez choisir entre les plans Small Team et Freelancer. Malgré son nom, le forfait Small Team n'a un accès que pour un utilisateur. Toutefois, il permet l'accès à Chat GPT-4 pour 19$. L'offre Freelancer, quant à lui, propose un nombre illimité de mots pour 20$.

