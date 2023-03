Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le champagne ne contient pas que de l’alcool (12 %) et du sucre (36 grammes pour un litre). Il contient aussi du potassium (200 à 600 mg), du calcium (20 à 60 mg), du magnésium (10 mg) et du fer (4 mg). Ce breuvage pétillant est également riche en sélénium, un puissant antioxydant dont la consommation est conseillée quotidiennement. Dans cet article, nous allons vous expliquer tous les bienfaits scientifiques du champagne sur la santé.

Des effets bénéfiques sur l’état d’esprit

En plus de contenir du potassium et du magnésium, le champagne renferme de très petites quantités de zinc, de manganèse et de cuivre. Or, ce genre de minéraux est connu pour avoir un effet positif sur le moral. Il permet de booster la bonne humeur et procure un certain sentiment de bien-être mental. D’ailleurs, une étude menée par des scientifiques de l’Université de Reading au Royaume-Uni a démontré que boire du champagne aide à prévenir la démence. À titre de rappel, il s’agit d’un trouble psychologique grave se caractérisant par une déchéance irréversible des activités de la pensée.

De même, plusieurs scientifiques ont prouvé que ce breuvage pétillant, si consommé avec modération, a un effet bénéfique sur le cerveau. Selon les travaux réalisés par l’Université de Columbia, aux États-Unis, il est capable de stimuler la mémoire à court terme. D’après les résultats d’autres recherches, il faudrait en consommer environ trois verres par semaine pour bénéficier de ce genre d’avantages. Cependant, il importe de préciser que l’abus de cette boisson alcoolisée peut conduire à des troubles cognitifs et à des pathologies neurodégénératives. Même si le prix d’un coffret champagne est actuellement très abordable, n’oubliez pas de consommer ce breuvage pétillant avec modération !

L’action du champagne sur la santé physique

Nombreux sont les ouvrages qui ont déjà été écrits sur les vertus thérapeutiques du vin et du champagne. Tel est notamment le cas de « Soignez-vous par le vin » de MAURY (Dr E.-A.), paru à Paris en 1974. Nous pouvons également citer « Vin et santé. Vertus hygiéniques et thérapeutiques du vin » d’EYLAUD (Dr Jean-Max), publié à Soissons en 1960. La liste est encore longue, mais le fait est rapporté : la consommation modérée de champagne est « bonne » pour le cœur. Elle serait même recommandée aux personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires. Elle réduit le taux de cholestérol et prévient la formation de caillots sanguins. Elle diminue également les risques d’attaques cardiaques et de diabètes (selon une étude menée au Canada en 2009).

En outre, le champagne contient beaucoup moins de calories que les autres vins blancs. Une flûte de ce breuvage pétillant apporte environ 80 kcal, alors qu’un verre de whisky ou de vodka fournit facilement près de 200 kcal. Ainsi, elle convient aux personnes qui veulent boire un peu de boissons alcoolisées sans avoir à se soucier des kilos à prendre ou à perdre. D’habitude, il faut choisir entre consommer et ne pas grossir. D’ailleurs, le champagne est fréquemment utilisé par certains pour augmenter leur libido. Il serait capable de booster momentanément l’excitation et de rendre les ébats amoureux plus « pétillants ».

Bref, vous avez tout intérêt à ravir votre palais de ce délicieux breuvage préféré des 33 % des Français. Il est à la fois « bon » pour votre santé mentale, physique et émotionnelle.