Bluesky Social, le challenger de Twitter, atteint le cap du million de téléchargements

Bluesky Social prend de l’ampleur dans le cercle croissant des réseaux sociaux de microblogging. L’application franchit un cap majeur en vue de son adoption.

Conçu à l’origine par Twitter comme un protocole de réseautage social de nouvelle génération, Bluesky Social s’est ensuite détaché de l’entreprise. Le réseau social s’efforce maintenant de s’établir comme une alternative viable à son ascendant.

Depuis le 30 juin, l’application a vu le nombre de ses téléchargements augmenter considérablement. Celle-ci a cumulé pendant la période environ 300 000 nouveaux utilisateurs. Cette croissance fulgurante lui a permis de passer la barre du million de téléchargements. Il s’agit d’une formidable progression à en croire les estimations de data.ai Intelligence.

La progression de Bluesky Social depuis son lancement.

Bluesky Social bientôt accessible au grand public

Une donnée non négligeable fait de cette progression une très bonne performance. Bluesky Social n’est pas encore accessible au grand public. L’application se télécharge uniquement sur invitation. En effet, son opérateur continue d’en limiter l’accès. Le cap du million de téléchargements indique qu’il existe un réel intérêt pour le futur challenger de Twitter.

L’opérateur du réseau social expérimental vise une adoption globale cette année. Une fois la plateforme ouverte au grand public, il sera possible de voir dans quelles mesures elle est intéressante.

Face à une concurrence en pleine forme

Bluesky passe le cap du million de téléchargements. Néanmoins, ses concurrents restent loin devant. À titre de comparaison sur la même période, l’application mobile de Twitter a comptabilisé 72 millions de nouveaux téléchargements. Cela donne une moyenne de 518 000 installations quotidiennes, contre les 8 300 de son challenger.

D’autre part, Threads d’Instagram est actuellement le plus sérieux challenger du réseau social à l’oiseau bleu. La nouvelle application a enregistré plus de 10 millions d’abonnements en seulement 7 heures. C’est le bilan que Mark Zuckerberg – patron du groupe Meta – a partagé. Autre preuve de la popularité de Threads, l’application est la plus téléchargée dans 137 des 144 marchés depuis son lancement.

Twitter reste loin devant ses concurrents avec plus de 1,7 millions de téléchargements totaux.

Très populaire aux États-Unis

Jusqu’à présent, les consommateurs américains sont ceux ayant montré le plus grand intérêt pour Bluesky Social. En effet, ils représentent 40 % des téléchargements de l’application à ce jour. Les Brésiliens se placent à la deuxième position avec une participation de 9,5 %. Viennent ensuite les Thaïlandais (7,5 %) et les Britanniques (4,6 %).