Black Friday: voici les meilleurs bons plans sur Amazon France

Comme chaque année, Amazon France donne rendez-vous aux adeptes des réductions lors du Black Friday. Et il y aura des offres exceptionnelles durant cet évènement, alors ne les ratez pas.

Fidèle à ses principes, Amazon France veut surprendre ses clients durant le Black Friday. Le site fait des promotions sur la majorité de ses articles. Vous pourrez alors faire des dizaines, voire des centaines d’euros d’économies sur certains produits. Smartphones, tablettes, objets connectés, ou autres, tout le monde aura son lot de plaisir. Les promotions ont commencé le 17 novembre à 0 h et ne se termineront que le 24 novembre 2023. Et pour faciliter vos choix, voici les bons plans sur Amazon France actuellement.

Grosses réductions sur les produits high-tech dernier cri

Une PS5 à 429 euros, est-ce possible ? Et la réponse est un grand oui. Comme quoi, Amazon France veut ravir les fans durant le Black Friday. En achetant cette console bradée, vous pourrez économiser 121 euros. Et avec la pénurie récente de la PS5, sauter sur cette occasion est un choix raisonné. De plus, vous pourrez avoir la deuxième manette à prix réduit. La Dualsense est à 49,99 euros lors du Black Friday.

Les derniers smartphones de Xiaomi seront aussi vendus avec des promotions hallucinantes. La Redmi Note 12 Pro sera à 279 euros, soit 100 euros d’économie. Par ailleurs, la Redmi Note 12 4G sera à votre disposition à 199 euros. Et les smartphones des autres modèles phares, comme Samsung, Google Pixel, et Huawei auront des réductions extraordinaires. Par exemple, le Google Pixel 7 est à 479 euros au lieu de 649 euros. Le Honor 90 surpuissant (12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage) sera à 399 euros)*.

Et n’oublions pas les accessoires

Amazon France pense à tous les profils durant le Black Friday. En effet, l’entreprise propose aussi des offres promotionnelles sur la majorité des accessoires. Vous pourrez alors effectuer de bonnes affaires avec les Carte MicroSD SanDisk 128 Go, les clés USB, et les disques durs externes SSD.

Et ces réductions sont aussi disponibles avec les casques. Celle de Sony, la WH10000XM4 sera à 240 euros au lieu de 380 euros. La Sony WH1000-XM5 sera bradé à 299 euros. Les adeptes des écouteurs auront leur lot de plaisir. Les gammes Jabra Elite 4 sont à 59 euros, et les Sony WF-C700N à 79 euros. Mais si vous aimez les barres de son, vous pourrez miser sur la LG SP9YA, disponible à 349 euros lors du Black Friday.

De bonnes affaires avec les ordinateurs portables

Gamers, étudiants, professionnels, ou particuliers, Amazon France a pensé à vous pour le Black Friday. Effectivement, vous bénéficierez de plusieurs offres promotionnelles, surtout sur les gammes dernier cri.

Pour commencer, la bête d’Asus, l’Asus TUF A15 (Ryzen 7, 16 Go de RAM, RTX 4060) sera à 1099 euros au lieu de 1399 euros. Une aubaine pour les adeptes des jeux vidéo. En alternative, vous pourrez miser sur la merveille d’HP, HP Victurs 15 (16 Go de RAM, RTX 4050) à 799 euros.

Les modèles Asus Vivobook seront aussi bradés. Le VivoBook 15 OLED (Ryzen 5 7520U, RAM 16 Go, SSD 512 Go) est à 649 euros, et le VivoBook Pro 16 (Core i5, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 2050) à 799 euros.