Cagnotte en ligne pour le Maroc : comment aider tout en évitant les arnaques ?

Récemment, un séisme a frappé le Maroc, et une partie de la Libye. Cet évènement triste a incité la création d’une cagnotte en ligne pour venir en aide aux victimes.

Environ 2500 morts, et plus de 300 000 sinistrés actuellement. C’est le nombre des victimes du séisme au Maroc. Et les statistiques s’alourdissent, en vue des dégâts. Cette catastrophe fait partie des plus graves, et des plus meurtrières à ce jour. Plusieurs organisations internationales se sont mobilisées pour aider les victimes. L’ONU est déjà sur le terrain. Il y a aussi une cagnotte en ligne pour le Maroc. Toutefois, les arnaqueurs sont toujours présents pour profiter de la situation.

Cagnotte en ligne pour le Maroc : privilégiez les associations réputées

C’est un des moyens les plus efficaces pour éviter les arnaques. En effet, plusieurs associations françaises ont créé une cagnotte en ligne pour le Maroc. Voici une liste des plus célèbres :

Croix-Rouge

Secours populaire

Fondation de France

Votre don arrivera alors entre les mains des victimes. Toutefois, il faudrait vérifier les sites avant de confirmer les transactions. Cette étape n’est pas très difficile, rassurez-vous.

Il existe une dernière astuce pour affirmer la fiabilité de l’association. Le donateur pourra se focaliser sur les renseignements dans la section « à propos ». Pour analyser les données bancaires, et la crédibilité du site, vous pourrez aussi vous rendre sur Orias.fr. En alternative, WHOIS permet de détecter les pages web douteuses. Il suffit de taper l’adresse et le nom du site en question.

Et les associations émergentes ?

Créer une cagnotte en ligne pour le Maroc est à la portée de toutes les associations. Toutefois, il existe une réglementation pour assurer la bonne utilisation des fonds récoltés. Le label « Don de confiance » est alors une garantie pour éviter les arnaques.

Par ailleurs, une inspection poussée du site est aussi de mise. Tout commence par le design. Les interfaces trop minimalistes avec un style amateur ne sont pas des valeurs sûres. Si possible, comparez le site officiel, à celui que vous avez trouvé sur le web.

En cas de soupçon, l’internaute devra demander une vérification. Si le site est fiable, ce dernier n’hésitera pas à fournir les informations nécessaires pour le donateur. Dans le cas contraire, vous n’aurez que des renseignements flous, et peu précis. Si cette situation se présente, ne manquez pas de dénoncer le site en question.

Cagnotte en ligne pour le Maroc : la finalité des sommes collectées

Les donateurs doivent avoir des informations supplémentaires sur l’utilisation de l’argent collecté. Une cagnotte en ligne pour le Maroc va alors alimenter plusieurs activités.

Une partie assurera les repas des sinistrés. Pour évaluer l’ampleur des dons, 1500 euros ont financé plus de 200 plats.

Les soins d’urgences sont aussi des incontournables. Les sommes collectés permettent d’acheter des médicaments, des consommables, et des matériels d’interventions chirurgicales

Enfin, la somme que vous avez versée assure l’hébergement des victimes. Une petite partie sera destinée aux imprévus, ou pour aider d’autres villages.