Vous n’avez pas encore commandé votre casque Vision Pro ? Trop tard !

Le casque Vision Pro d’Apple a fait des vagues dans le monde de la technologie. Mais si vous n’avez pas encore passé commande, il se pourrait bien que vous ayez manqué une opportunité unique.

Le désir d’obtenir le casque Vision Pro d’Apple à 3 500 dollars ? Malheureusement, il semble que vous ayez manqué votre chance, du moins pour le moment. Dans chaque coin des États-Unis, l’histoire est la même : rupture de stock.

Le casque Vision Pro en forte demande, Apple n’avait pas prévu autant d’engouement

Dans toutes les grandes villes, de Seattle à New York, c’est la même histoire : impossible de trouver le Vision Pro. À chaque essai, la réponse est claire : « Pas disponible ». Et le pire, cette pénurie affecte des villes comme Bellingham, Portland, Miami et Oklahoma. Cela montre que tout le monde en veut, bien plus que ce qu’Apple avait prévu.

Même dans des villes connues pour leur technologie, comme Austin et Salt Lake City, on trouve le même message décevant. Cela révèle que le casque est très demandé et qu’Apple a peut-être sous-estimé l’intérêt des gens pour ce produit.

Des options pour tous, mais à quel prix ?

Avec des options de stockage variées, le casque Vision Pro se décline en trois modèles : 256 Go à 3 499 dollars, 512 Go à 3 699 dollars et le somptueux 1 To à 3 899 dollars. Cet assortiment illustre la flexibilité d’Apple pour répondre aux besoins divers de ses utilisateurs.

Chaque achat inclut des accessoires essentiels, tels qu’une bande à double boucle et une housse de protection. De plus, il comprend la batterie externe exclusive, un coussin de phoque léger, un chiffon de polissage, et plus encore. Tous ces détails contribuent à renforcer l’aspect premium du produit.

Trying to score a pre-order for a $3,500 face computer? Good luck: Apple appears to be out of stock of Apple Vision Pro headsets, at least for the moment. https://t.co/tsTjm3o9Ru — Forbes (@Forbes) January 19, 2024

Une expérience d’achat unique

Apple ne s’est pas contenté de lancer un produit ; ils ont également créé une expérience. Chaque précommande commence par une numérisation du visage, suivie d’une consultation personnalisée. Cette approche garantit une adaptation parfaite du casque, qu’il s’agisse de lunettes ou de lentilles de contact.

En revanche, il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent leur Vision Pro : les livraisons sont repoussées à mars. D’après Mark Gurman de Bloomberg, les premiers à recevoir le casque seront sûrement les fans d’Apple et les pros de la réalité virtuelle. Mais, avec le temps, moins de gens le demanderont. Alors, le reste d’entre nous aura aussi sa chance d’en acheter un. Malheureusement, il se peut que le casque devienne vite obsolète.

Les gens sont très enthousiastes à propos du casque Vision Pro, mais il faudra attendre pour l’obtenir. Si vous n’avez pas encore passé commande, soyez prêt à attendre un peu plus pour découvrir ce que Apple a créé en réalité virtuelle.