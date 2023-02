SecNumCloud : voici ce que vous devez savoir sur cette certification

La certification SecNumCloud devient de plus en plus important dans le monde de la cybersécurité. Ce label de qualité démontre une compréhension approfondie de la sécurité informatique liée aux services cloud.

Alors que l’adoption du cloud continue de croître à un rythme effréné, la protection des données en ligne devient une préoccupation cruciale pour les entreprises de toutes tailles. Obtenir une certification SecNumCloud permet de confirmer votre expertise en matière de sécurité informatique dans le nuage. Cela permet également de démontrer votre engagement envers la protection des données et des systèmes dans le cloud.

Présentation de SecNumCloud

La certification SecNumCloud est une initiative mise en place par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pour les fournisseurs de services de cloud. Elle vise à uniformiser les normes de sécurité en proposant une approche centrale pour les entreprises clientes.

Un opérateur cloud qualifié au SecNumCloud agit dans la conformité aux exigences de sécurité énoncées dans le référentiel de l’ANSSI. Cela signifie qu’il a été examiné par des prestataires d’audit approuvés.

La première version officielle de SecNumCloud a vu le jour en 2016. Ensuite, la version 3.1 actuelle a obtenu une mise à jour en 2018. Ce référentiel de sécurité est basé sur la norme ISO 27001. Cette norme établit les meilleures pratiques et les critères pour la gestion de la sécurité des informations. Elle inclut également des exigences supplémentaires pour les opérateurs cloud.

Par ailleurs, la certification SecNumCloud est valable pendant 3 ans. Les entreprises certifiées doivent subir des vérifications tous les 18 mois à la fin de cette période. Il est important de noter que SecNumCloud est une évolution du label Secure Cloud, lancé par l’ANSSI en 2014.

SecNumCloud : quel est le rôle de l’ANSSI ?

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a un rôle clé dans la gestion de la certification SecNumCloud. C’est l’organisme de référence en matière de sécurité informatique en France. Il est donc chargé de veiller à la sécurité des systèmes d’information dans le pays.

En créant SecNumCloud, l’ANSSI compte offrir un cadre commun pour les entreprises clientes souhaitant utiliser des services de cloud computing. Ce cadre permet d’harmoniser les exigences de sécurité entre les différents fournisseurs de services de cloud en PaaS, IaaS et SaaS.

L’ANSSI est également responsable de la définition des critères de conformité pour la certification SecNumCloud. Le référentiel de sécurité se base sur la norme ISO 27001 et inclut également des exigences supplémentaires qui concernent directement les opérateurs cloud.

En outre, L’ANSSI surveille la qualité des audits réalisés par les prestataires d’audit agrées (PASSI). Ces organismes privés vérifient si les opérateurs cloud respectent bien les exigences de sécurité énoncées dans le référentiel SecNumCloud.

Quel est l’objectif de cette certification ?

La certification SecNumCloud a été mise en place par l’ANSSI dans l’objectif de garantir un niveau élevé de sécurité pour les opérateurs et les clients en cloud computing. En effet, l’utilisation croissante du cloud computing a soulevé des préoccupations en matière de sécurité des données.

La certification SecNumCloud aider les entreprises à éviter les négociations individuelles avec chaque prestataire cloud en matière de sécurité. Les accords de service cloud se basent sur une approche centralisée.

Entre autres, la certification SecNum Cloud vise principalement à contribuer à l’adoption sécurisée et fiable du cloud computing. Cela s’effectue en garantissant aux entreprises que les prestataires ont mis en place des processus de sécurité adéquate.

En s’appuyant sur les standards de sécurité établis par l’ANSSI, les entreprises bénéficient d’un niveau de sécurité élevé pour leurs données et leur système. Elles n’auront plus à s’inquiéter des risques potentiels liés à l’utilisation du cloud.

Qui peut obtenir la qualification SecNumCloud ?

La certification SecNumCloud est un système de validation qui concerne les fournisseurs de services de cloud computing, tels que les services SaaS, PaaS et IaaS.

Les services SaaS sont des applications et des logiciels hébergés sur une plateforme externe. Bien que gérés par le prestataire, le client peut apporter leur contribution pour des ajustements.

Conçus pour les développeurs web, Les services PaaS offrent un environnement pour gérer tout le processus de développement.

Les services IaaS fournissent des ressources informatiques externes. Cela peut-être des serveurs, des réseaux ou des stockages permettant aux entreprises de gérer leurs logiciels, tandis que le prestataire s’occupe de la maintenance.

La certification SecNumCloud est destinée aux fournisseurs de services cloud qui veulent garantir leur conformité aux exigences et aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Ce processus varie en fonction de l’offre du fournisseur de services cloud, selon que l’offre soit SaaS, PaaS ou IaaS.

Ce label est très important pour les entreprises qui cherchent un prestataire de confiance pour la sécurité de leurs données. En effet, il représente une recommandation infaillible sur la fiabilité du service offert par le prestataire.

Quels sont les avantages de la certification SecNumcloud ?

La certification SecNumCloud décernée par l’ANSSI offre des avantages considérables pour les entreprises publiques et privées. Tout d’abord, ce label garantit la mise en place de processus rigoureux de gestion de données. Les pratiques en matière de sécurité numérique du prestataire ont été approuvées et auditées par l’autorité française de cybersécurité.

La sécurité est le pilier central de ce label qui vise à harmoniser les pratiques des fournisseurs de services cloud en France. Grâce à SecNumCloud, les utilisateurs peuvent s’assurer d’un niveau optimal de sécurité pour leurs données.

L’ANSSI assure également la souveraineté des données en soumettant les fournisseurs de services cloud aux législations françaises et européennes en matière de gestion de données. Le label s’appuie sur les principes du RGPD qui protège les données stockées en Europe et leur accès. Passer par un fournisseur de services certifié SecNumCloud signifie avoir le contrôle sur ses données. Cela implique également une transparence sur les données stockées de la part du prestataire.

Enfin, la certification SecNumCloud permet une réversibilité totale des données stockées en cloud. Les entreprises peuvent souscrire à une offre auprès d’un prestataire de services sans engagement et revenir à tout moment à un système de stockage de fichiers interne.

Comment l’obtenir ?

La certification SecNumCloud est une distinction reconnue pour les prestataires de services de cloud computing. Elle certifie que ces prestataires respectent les normes de sécurité les plus élevées en matière de gestion des données numériques. Si vous êtes un prestataire de services cloud et que vous souhaitez obtenir cette certification, voici les étapes à suivre :

Évaluation préalable : avant de soumettre votre demande de certification, il est conseillé de réaliser une auto-évaluation pour vous assurer que vous répondez aux critères de certification SecNumCloud. Demande de certification : Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez soumettre votre demande de certification auprès de l’ANSSI. Évaluation sur site : Si votre demande est acceptée, une équipe d’experts de l’ANSSI se déplacera pour effectuer une évaluation de votre infrastructure de cloud computing. Vérification des référentiels : L’ANSSI vérifiera également que vous avez mis en place des processus rigoureux pour garantir la sécurité de vos données, y compris la mise en œuvre des référentiels de sécurité nécessaires. Décision de certification : Si l’ANSSI est satisfaite de son évaluation, elle délivrera la certification SecNumCloud. En cas d’amélioration, l’ANSSI vous fournira un rapport détaillé avec les actions à mener pour les corriger.

Pour rappel, la certification n’est valable que pour une durée de trois ans. Après cette période, les prestataires doivent réaliser des audits de surveillance tous les 18 mois pour maintenir leur certification. En suivant ces étapes, vous pouvez obtenir la certification SecNumCloud et offrir à vos clients la garantie d’une gestion sûre de leurs données numériques.

Comment vérifier les entreprises certifiées SecNumCloud ?

Pour vérifier si une entreprise est certifiée SecNumCloud, il suffit de consulter la liste officielle des prestataires qualifiés sur le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette liste est mise à jour régulièrement et comprend les informations sur les dates d’obtention et de fin de qualification pour chaque opérateur cloud concerné.

Il est également possible de consulter la liste des candidats à la qualification SecNumCloud sur le site de l’ANSSI, bien que cette liste soit partielle. Il est important de se rappeler que les candidats peuvent choisir de ne pas être répertoriés sur ce site. Par conséquent, si vous ne trouvez pas d’information sur une entreprise particulière, il est préférable de contacter directement l’entreprise ou l’ANSSI pour plus de renseignements.

Enfin, il est toujours important de vérifier les références et les antécédents d’un prestataire en matière de sécurité informatique. Les entreprises peuvent rencontrer des risques de sécurité informatique tout au long de leur activité. Par exemple, elles peuvent subir des attaques de hackers, des fuites de données ou des violations de la confidentialité. En vérifiant les références et les antécédents d’un prestataire, vous pouvez être sûr qu’il a une expérience solide et des antécédents de sécurité informatique fiables.