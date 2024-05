CleverTap présente Clever.AI, un moteur d’IA conçu pour fidéliser les clients

CleverTap, leader mondial de l'engagement et de la fidélisation des clients, a récemment dévoilé Clever.AI. Il s'agit d'un moteur d'intelligence artificielle révolutionnaire destiné à transformer l'engagement client. Cette nouvelle technologie promet aux marques des taux de conversion jusqu'à 66 % plus élevés et une efficacité opérationnelle accrue de 35 %.

Des capacités révolutionnaires pour l'engagement Client

Clever.AI repose sur trois piliers de l'IA : le prédictif, le génératif et le prescriptif. En combinant ces piliers, Clever.AI transforme les interactions entre les marques et les clients. Cela les rend plus intelligentes et plus efficaces que jamais.

Éclairées, anticiper les besoins des clients

Grâce à l'IA prédictive de Clever.AI, les marques peuvent anticiper les besoins des clients. La technologie TesseractDB garantit la précision des prédictions, offrant un meilleur retour sur investissement du marketing.

Empathiques, créer du contenu qui résonne

Une autre caractéristique clé de Clever.AI est son empathie. En combinant l'IA générative avec l'intelligence émotionnelle, Clever.AI crée du contenu qui résonne au niveau humain. Cette approche empathique aide les marques à stimuler les taux de conversions et à mobiliser les clients grâce à des expériences hyperpersonnalisées.

Concrètes, des recommandations pour maximiser les taux de conversion

Enfin, Clever.AI offre aux marques des recommandations concrètes pour maximiser les taux de conversion tout au long du parcours client. En tirant parti des capacités prescriptives de l'IA, Clever.AI fournit des recommandations exploitables pour aider les marques à identifier les stratégies d'engagement optimales en temps réel.

Des résultats concrets pour les marques

Les marques utilisant Clever.AI ont déjà observé une augmentation spectaculaire des taux de conversion. Mais ce n'est pas tout, l'intégration leur a offert une efficacité opérationnelle accrue. Cela se traduit par une amélioration des indicateurs clés tels que les taux de clics, les achats et les valeurs moyennes des commandes.

Des témoignages de satisfaction

Peter Takacs, responsable des produits numériques chez Burger King, a exprimé son enthousiasme pour Clever.AI : « Je lui donnerais une note de 10 pour sa facilité d'utilisation et ses nombreux cas d'utilisation possibles. Nous avons amélioré nos campagnes de marketing en expérimentant facilement de multiples possibilités et en convergeant rapidement vers la solution optimale. Cela nous ouvre une nouvelle ère d'expérimentation continue. »

Anand Jain, cofondateur et directeur des produits chez CleverTap, a également exprimé sa satisfaction. « Nous sommes ravis de dévoiler Clever.AI. C'est une solution qui témoigne de notre volonté, depuis plusieurs années, de mener la voie en adoptant les dernières technologies afin de transformer l'engagement des clients. Nous continuerons à faire évoluer la plateforme d'engagement tout-en-un de CleverTap avec Clever.AI en améliorant la précision de ses prédictions, sa capacité à prescrire des expériences client intelligentes renforcées par des analyses de produits avancées et un profilage plus approfondi pour s'assurer que les marques peuvent créer plus efficacement des expériences hautement personnalisées et des campagnes, en veillant à ce que chaque interaction avec les clients soit personnalisée et axée sur les résultats. », a déclaré Jain.

Innovation continue pour un engagement client optimal

Clever.AI représente un pas de géant dans le domaine de l'engagement client. En offrant des capacités d'IA de pointe, Clever.AI permet aux marques d'anticiper les besoins des clients, de créer du contenu empathique et de fournir des recommandations concrètes pour maximiser les taux de conversion. Avec Clever.AI, l'engagement client devient plus intelligent, plus efficace et plus personnalisé que jamais.

L'événement Spring Release '24, un aperçu de l'avenir

CleverTap dévoilera ses nouvelles capacités en matière d'IA lors de son événement de lancement de printemps Spring Release .24 du 6 au 9 mai.

Lors de cet événement, les participants auront un aperçu exclusif de Clever.AI et de ses capacités révolutionnaires. Des sessions de réflexion approfondies exploreront comment l'IA peut façonner l'avenir de l'engagement client. On y explorera aussi comment rendre les campagnes plus intelligentes, plus efficaces et plus engageantes pour les marques.

