Déployer des réseaux cloud : un jeu d’enfant pour Dell ?

Dell Technologies collabore avec Wind River pour aider les CSP à faciliter leurs déploiements de réseaux cloud natifs. Dans le cadre du projet, l’entreprise a dévoilé une nouvelle solution d’infrastructure cloud de télécommunications.

« Dell Telecom Infrastructure Blocks », une solution du déploiement réseaux cloud

En alliance avec Winder River, Dell déploie une solution d’infrastructure cloud en termes de communications. Cette alternative de Dell vise notamment à rendre les déploiements de réseaux cloud des CSP un jeu d’enfant. Baptisée « Dell Telecom Infrastructure Blocks », la solution est constituée de blocs d’infrastructure cloud natif entièrement conçus. Ces derniers simplifient non seulement le déploiement et la gestion du réseau cloud de télécommunications, mais accélèrent également l’utilisation des nouvelles technologies. En plus, ils réduisent aussi les dépenses opérationnelles (OpEx).

« L’introduction de Dell Telecom Infrastructure Blocks représente le type de collaboration et d’innovation nécessaire entre les fournisseurs pour faire évoluer à moindre coût Open RAN ». C’est la déclaration d’Andy Dunkin, responsable des plateformes RF et numériques OpenRAN chez Vodafone. Le responsable poursuit en affirmant que l’équipe prévoie que cette nouvelle technologie de Dell puisse simplifier la conception, le déploiement et la gestion des réseaux. Et ce, dans le but précis de fournir plus rapidement et plus efficacement les nouveaux services sur Open RAN aux clients.

Wind River est un parfait bénéficiaire du projet d’infrastructure cloud

D’après un constat d’ACG Research, le déploiement des blocs d’infrastructure de réseaux Dell par les FSC réduiront les dépenses d’exploitation d’environ 42 %. Pourtant, ceci signifie un retour d’investissement de 134 % sur cinq ans comparé à un autre type de déploiement. Kevin Dallas, le président et chef de la direction de Wind River est particulièrement ravi de cette collaboration avec Dell. Selon lui, c’est une étape qui contribuera certainement à relever les défis complexes du CSP dans le déploiement et la gestion d’une infrastructure cloud native. Et ce surtout, lorsque celle-ci se distribue physiquement et est à latence ultra-faible pour les réseaux de périphérie intelligents.

D’ailleurs, Wind River Studio est la seule solution 5G déployée commercialement à grande échelle, selon encore Dallas. C’est une infrastructure de facto pour OpenRAN et 5G vRAN. De ce fait, continue-t-il, il permet des réseaux flexibles et propose des architectures validées. A leur tour, ces architectures aident à déployer rapidement et de manière fiable de nouveaux services. De plus, cela se fait avec un coût total de possession à la pointe du secteur, explique toujours le président. Dès lors, le système co-conçu avec Wind River est alors conçu et intégré en usine. Ceci est dans le but d’héberger des charges de travail de télécommunications. En effet, grâce à l’automatisation, ces dernières se mettent facilement à l’échelle. Evidemment, cette solution réseau de Dell s’accompagne d’une prise en charge simplifiée de sa part. Et ce, sur l’ensemble de la pile d’infrastructure.