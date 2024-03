Le Monde est le premier journal français à s’allier à OpenAI : quel impact ?

Est-ce que la question des droits d'auteur ne pose plus problème entre les médias et l'IA ? En tout cas, cette collaboration entre le journal Le Monde et OpenAI donne déjà une réponse à cette hypothèse.

Les données des médias seraient exploitées par l'IA. Ce concept a toujours été une menace de cette technologie. Mais le journal Le Monde pourrait briser la glace en s'association avec OpenAI. L'entreprise américaine a annoncé ce partenariat mercredi dernier. Et ce n'est pas tout, elle va aussi coopérer avec Prisa Media, un groupe espagnol. Comme quoi, OpenAI va tenter de se développer en Europe, dans un autre secteur assez atypique.

Le Monde X OpenAI : une collaboration gagnant-gagnant

« Nos partenariats permettront aux utilisateurs de ChatGPT d'accéder aux contenus de haute qualité du Monde et de Prisa Media à propos des évènements récents, et ces contenus contribueront également à l'entraînement de nos modèles », affirme OpenAI. C'est une aubaine, surtout pour les utilisateurs en quête de données en vogue.

De son côté, les journalistes du média Le Monde pourront aussi exploiter les technologies d'OpenAI. Ils peuvent alors booster leur productivité grâce à l'IA. Toutefois, il n'y aura pas de « grand renouvellement » avec cette stratégie.

Louis Dreyfus, Président de la direction du Monde, s'est même focalisé sur le sujet « On prendra jamais un outil d'intelligence artificielle pour remplacer du travail journalistique. Ça peut le faciliter, ça peut l'accélérer, mais ça n'a pas vocation à remplacer le travail de nos journalistes.

Intelligence artificielle : un accord de partenariat entre « Le Monde » et OpenAI https://t.co/jtDf4w9jn9 — Le Monde (@lemondefr) March 13, 2024

« Accompagner ce développement en donnant de la valeur ajoutée »

Louis Dreyfus a vu le potentiel de l'IA dans plusieurs secteurs. Après les entretiens avec OpenAI, le spécialiste du journal Le Monde a donné quelques explications concernant son approche. Selon lui, les entreprises IA vont certainement se développer, avec ou sans une collaboration avec les médias. Le plus censé était de suivre la vague, afin de rester un leader dans son domaine de prédilection.

De plus, cette collaboration permet aussi de protéger les articles du Monde. Et ce concept figure parmi les engagements du média français. Certes, ChatGPT va utiliser les contenus du Monde comme source. Mais l'IA va fournir un lien vers l'article intégral afin d'assurer la fiabilité des informations. Avec cette coopération, OpenAI aura accès à plus de 80 ans d'archives du média français.

Ce n'est pas une première pour le journal Le Monde

Oui, OpenAI a annoncé sa collaboration avec Le Monde. Pourtant, le média français utilisait déjà plusieurs types d'IA pour booster sa productivité. C'est le fameux programme DeepL. Cependant, l'approche n'était pas de créer des articles avec l'IA. Les journalistes utilisent juste cette stratégie pour traduire les contenus vers l'anglais. Et avec l'outil de Microsoft, ils peuvent transformer les articles en fichier audio.

Mais même si Le Monde exploite l'IA, il est particulièrement strict à propos des droits d'auteur. Le média français s'engage à respecter cette législation avant de collaborer avec les entreprises high tech. Et les géants d'internet sont aussi concernés par le sujet. Ainsi, les propriétaires des contenus auront des rémunérations lorsque leurs données sont utilisées par ces entreprises.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.