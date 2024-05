La rédaction assistée par IA se présente comme une innovation permettant d'optimiser et de faciliter le processus rédactionnel. Ce qui offre de vastes possibilités pour les rédacteurs et les éditeurs de sites ou blogs. Mais, comment fonctionne la rédaction assistée par IA ?

Pourquoi dit-on IA générative ?

Ce type de technologie est une forme avancée d'IA qui s'appuie sur des algorithmes pour créer du contenu neuf et original comme des images, des vidéos ou des articles. L'IA générative trouve son utilité dans divers domaines professionnels et créatifs. Les experts en marketing digital utilisent ces logiciels IA pour générer automatiquement des contenus visuels attractifs pour des campagnes publicitaires.

Les développeurs de jeux vidéo, quant à eux, se servent de l'IA générative pour créer des environnements et des textures complexes qui seraient autrement très coûteux et chronophages à produire manuellement. De plus, les rédacteurs de contenus peuvent exploiter l'IA pour générer des textes uniques et cohérents.

L'IA générative peut aussi aider à développer des outils d'apprentissage personnalisés basés sur le style de chaque étudiant. En médecine, elle pourrait être utilisée pour générer des modèles 3D de structures organiques pour mieux former les étudiants et préparer les chirurgiens aux interventions complexes. Cet outil performant commence également à trouver sa place dans le secteur du droit. Il peut générer des documents juridiques préliminaires ou aider à synthétiser de grandes quantités de jurisprudence.

Le fonctionnement de la rédaction assistée par IA se base principalement sur le traitement du langage naturel (TLN) et le machine learning. Par exemple, en analysant des milliers d'articles de presse, une IA peut apprendre à produire des articles informatifs sur des sujets similaires. En s'appuyant sur ces informations, l'outil d'IA peut générer des contenus pertinents et diversifiés. Un point d'orgue de cette technologie est sa capacité à apprendre continuellement grâce à l'apprentissage automatique. Ce qui affine ses prédictions et ses suggestions en fonction des retours d'usage. Ainsi, plus l'outil est utilisé, mieux il performe.

Le rôle principal de l'IA en rédaction est de fournir une première ébauche de texte ou d'aider à surmonter le syndrome de la page blanche. Par exemple, après avoir donné quelques instructions initiales ou mots-clés, l'outil peut proposer plusieurs paragraphes qui serviront de base pour le travail du rédacteur. De plus, certains outils sont dotés de feedback en temps réel pour corriger la grammaire, améliorer le style ou enrichir le vocabulaire sans que la prestation humaine ne soit remplacée entièrement.

Rédaction assistée par IA, avantages

Les outils, comme Chat GPT, sont capables d'identifier les meilleurs mots-clés relatifs à un sujet donné et de les intégrer naturellement dans le texte. Cela augmente la probabilité de bien classer un site sur les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). De plus, l'intégration harmonieuse de ces phrases clés sans compromettre la qualité du contenu est une prestation clé de l'IA rédactionnelle.

En pratique, lorsqu'on insère des mots-clés sélectionnés au cœur d'un article, l'IA peut recommander des variations de ces termes ou suggérer des sous-titres qui améliorent la structure globale de l'article. Cela permet d'avoir un meilleur référencement. D'autre part, elle pourrait analyser les tendances de recherche actuelles pour conseiller sur les sujets les plus pertinents à traiter. Cela guide les rédacteurs vers des thèmes susceptibles d'attirer plus de visiteurs.

Parmi les autres avantages de la rédaction assistée par IA, c'est le gain de temps. Les entreprises e-commerce exploitent l'IA pour créer des descriptions attrayantes et optimisées SEO en quelques secondes. Les agences marketing, quant à elles, peuvent générer des rapports basés sur les données collectées, parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients. Cela leur permet de fournir des analyses approfondies et pertinentes, ce qui facilite la prise de décision pour leurs clients.

De même, les plateformes de contenu exploitent des outils IA pour produire rapidement des articles de blog thématiques. Cette automatisation aide à maintenir une cadence régulière de publication et à fournir du contenu de qualité sur une variété de sujets.

Afin de pouvoir utiliser un outil IA, comme Jasper ou Rytr, il est nécessaire de se rendre sur le site et d'ouvrir un compte. Toutefois, sachez qu'il est possible de débuter avec Chat GPT sans avoir un compte. Cependant, pour des fonctionnalités avancées ou un accès complet à ses capacités, il est nécessaire de créer un compte sur la plateforme OpenAI et de souscrire à un abonnement.

Une fois sur l'interface du chat, le rédacteur doit utiliser une requête appelée prompt. C'est une instruction ou une question que l'utilisateur pose à l'IA. La qualité du prompt influence grandement la qualité de la réponse fournie par l'IA. Par exemple, un prompt bien conçu pour un bot éditorial pourrait être : « Rédige un email professionnel annonçant une nouvelle politique d'entreprise ». Ce type de prompt précis permet à l'IA de comprendre l'objectif désiré et de générer un contenu adéquat.

Utiliser un bon prompt

Tout d'abord, donnez un rôle précis à l'IA et évitez les directives vagues qui laissent place à l'interprétation. Effectivement, vous devez plutôt donner des instructions claires et détaillées pour orienter l'IA dans sa réponse. Par exemple, au lieu d'entrer un prompt du type « Parle-moi du SEO », précisez plutôt « Agis comme un expert SEO, spécialisé en création de contenu ».

Ensuite, il faut établir le contexte et les objectifs de votre prompt de manière concise. Pour cela, définissez clairement à qui s'adresse le texte et ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Préférez des instructions détaillées telles que « Explique de manière simple les trois erreurs de référencement (SEO) les plus fréquentes que les débutants font et comment les corriger ».

Pour une réponse plus précise, il sera utile de préciser le ton et le style souhaités pour la réponse. Guidez l'IA vers le ton de communication qui résonnera le mieux avec votre audience, déterminez si le texte doit être formel, amical, humoristique ou éducatif.

Est-ce que Chat GPT peut traduire un texte ?

Oui, Chat GPT produit des traductions qui ne se contentent pas de refléter les mots, mais aussi le contexte et les subtilités culturelles. À titre d'exemple, si un utilisateur souhaite traduire une expression idiomatique ou un jargon spécifique à un domaine, Chat GPT tend à fournir un équivalent précis dans la langue cible. Ce qui est particulièrement utile pour les traductions professionnelles ou littéraires où chaque nuance compte.

Néanmoins, il est crucial de noter que malgré ses performances, cet outil peut parfois nécessiter des ajustements manuels. C'est le cas notamment lorsque les contextes sont très spécialisés, où la finesse linguistique absolue est requise. Voici un exemple de prompt que vous pouvez utiliser : « Traduis Quel beau spectacle naturel !en anglais ». Cette structure claire indique précisément ce qui est attendu et minimise le risque de mauvaise interprétation par l'IA.

Quelle est la meilleure application IA ?

Parmi les outils IA les plus populaires, on peut citer Jasper et Chat GPT. Le premier se distingue par sa capacité à produire des contenus écrits hautement personnalisables. Adapté pour les marketeurs et les créateurs de contenu, cet outil utilise l'IA pour fournir des suggestions créatives et des rédactions presque indiscernables de celles d'un humain. L'avantage principal de Jasper réside dans sa facilité d'utilisation et sa compréhension approfondie des nuances linguistiques. Son principal désavantage, c'est qu'il est payant.

Chat GPT, quant à lui, propose une version gratuite (GPT-3.5) et payante (GPT-4). Pour une utilisation professionnelle, il est recommandé de souscrire à l'abonnement Chat GPT-4 ou Plus. Certes, GPT-3.5 est illimité, mais sa base de données est limitée à l'année 2021.

Enfin, vous avez Rtyr qui offre plusieurs modèles de rédaction avec une offre gratuite très généreuse.

