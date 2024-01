Comment gérer avec efficacité les garanties sur les produits ?

Gérer efficacement les garanties sur les produits est essentiel pour éviter des conséquences négatives, telles que la perte de ventes et le mécontentement des clients. Voici quelques conseils pratiques pour rendre le processus plus efficace, réduire les coûts, minimiser les erreurs et améliorer la satisfaction client.

Pour maximiser la liquidation de leur marchandise et attirer un large public, les entreprises doivent proposer des offres performantes et séduisantes. Cependant, convaincre les consommateurs de la qualité nécessite plus que des caractéristiques exceptionnelles. Il faut notamment intégrer des avantages tels que des retours facilités et des remboursements en cas d’insatisfaction, ainsi qu’une assistance pour d’éventuels problèmes sur une période déterminée. Ceux-ci mettent en évidence l’importance cruciale de gérer efficacement les garanties sur les produits. Un management judicieux renforce la confiance des clients, favorise leur contentement, et positionne l’entreprise en tant que fournisseur fiable sur le marché concurrentiel. Dans cet article, diverses stratégies sont proposées pour arriver à cet objectif ultime.

Revoir attentivement votre approche actuelle

Avant d’opter pour un nouveau système pour gérer efficacement les garanties sur vos produits, vous avez intérêt à évaluer l’efficacité de votre approche actuelle. Posez-vous des questions clés, telles que :

la compréhensibilité du mécanisme en place ;

la possibilité de mesurer son efficacité et d’identifier ses points faibles ;

le degré d’automatisation et d’organisation de vos enregistrements sur les actifs (utilisez-vous encore un système papier ou obsolète ?).

Une évaluation approfondie est essentielle pour documenter les problèmes et les coûts liés à votre système actuel. Elle permet également de faciliter la transition vers une solution plus efficace comme Aftership, un outil complet post-achat. Celui-ci est conçu pour répondre aux besoins des consommateurs après qu’ils ont effectué une commande. Il a comme objectif de fournir une expérience client cohérente et positive à toutes les étapes du parcours après le paiement. Pour faire simple, il vise l’optimisation du suivi des expéditions jusqu’aux retours, en passant par divers points de contacts. Il propose des fonctionnalités populaires, telles que des pages personnalisées, des tableaux de bord et des automatisations basées sur des règles. Concrètement, il vise à optimiser divers aspects de la chaîne logistique et à améliorer la satisfaction client.

Inculquer une culture d’entreprise axée sur une gestion efficace des garanties sur les produits

Après avoir évalué votre approche actuelle, documentez les avantages d’un système performant. Puis, encouragez vos employés à fournir des commentaires pour améliorer les processus existants. La prochaine étape consiste à rehausser la qualité des informations associées à ce management réussi. Elle implique probablement des efforts pour rendre ces données plus précises, complètes et accessibles. Les changements incrémentiels pouvant être effectués incluent notamment la simplification de l’identification des propriétaires de garanties. Ils comprennent également l’automatisation des systèmes pour une efficacité accrue dans le service. L’objectif est d’élever le niveau de qualité des informations utilisées pour gérer efficacement les garanties sur les produits.

Automatiser la génération et l’enregistrement des accords

Grâce à la technologie, il est possible de créer automatiquement des documents de garantie en fonction de certaines règles prédéfinies. Ce système est capable de traiter les détails spécifiques de chaque transaction. Il peut notamment considérer le modèle de produit, le numéro de série, la classe d’inventaire, etc. De même, il est en mesure d’appliquer les conditions de garantie appropriées en fonction de ces paramètres. Ainsi, il génère des accords de garantie de manière cohérente et précise. Il évite ainsi les erreurs manuelles et améliore l’efficacité du processus.

Par ailleurs, il est important d’automatiser l’enregistrement des garanties qui peut être lié à la procédure d’installation ou de formation du produit. La création d’un système automatisé permet d’améliorer la qualité des données et d’éviter les fautes potentielles dans les dates de garantie. Elle simplifie également le processus pour les consommateurs et optimise l’efficacité globale de la gestion des garanties.

En outre, vous pouvez gérer les expirations et renouvellements de garantie en utilisant un système automatisé. Servez-vous en également pour rappeler aux clients les échéances imminentes et faciliter le processus de renouvellement. Assurez-vous de choisir une solution adaptée à vos besoins, avec des outils analytiques avancés et des opportunités d’extension de garantie. Celle-ci doit également inclure les fonctionnalités nécessaires pour le service et simplifier le traitement des réclamations. Basée généralement sur l’intelligence artificielle, elle fournit de nouvelles perspectives pour l’entreprise

Mettre en place une technologie mobile pour les techniciens sur le terrain et gérer efficacement les garanties sur les produits

Il est fondamental pour les techniciens d’accéder facilement aux accords de garantie générés automatiquement et aux informations pertinentes. La mise en place d’une technologie mobile optimise justement la couverture de la garantie. Elle facilite également l’exécution des ordres de travail et l’interaction avec les clients, entraînant ainsi une plus grande satisfaction des consommateurs.

Enfin, vous pouvez permettre à vos consommateurs de fournir leurs propres données de garantie via des portails ou des applications mobiles. Vous réduisez ainsi les appels multiples au service client. Ces approches globales visent à optimiser la gestion des garanties, améliorer l’expérience client et identifier de nouvelles opportunités commerciales.