Comment l’IA bouleverse le monde des casinos !

L’impact grandissant de l’IA sur les jeux de casinos en fait-t-elle une menace ou un atout ?

L’IA s’immisce dans tous les domaines et même dans celui des jeux de casinos. Ses programmes sont capables de battre les meilleurs joueurs du monde. Son incroyable puissance de calcul lui permet de déterminer les probabilités et même de jouer pendant de nombreuses heures.

L’IA révolutionne les jeux de casinos

Elle a d’ailleurs déjà célébré une victoire dans le jeu de poker. Son algorithme spécial conçu par des développeurs du laboratoire d’IA de Facebook et de l’Université Carnegie Mellon, a réussi à conseiller les meilleurs joueurs de poker humains. Cet algorithme appelé Pluribus a joué seul contre cinq adversaires humains, et a gagné la partie.

Le jeu de poker est un jeu d’instinct et de bluff, mais l’IA a réussi à s’imposer dans ce jeu. Elle a même déjà joué dans des jeux basés sur la logique et la gestion du terrain de jeu. Toutefois, jouer au poker est bien différent. L’IA a incontestablement franchi une nouvelle étape dans son développement.

Le futur des jeux casinos

Les robots d’IA sont utilisés pour reproduire des succès humains, surtout pour les jeux de casino. Autrement dit, l’IA peut aussi causer des pertes aux casinos. En effet, l’utilisation de ces robots va finir par éloigner les humains des casinos. Cela finirait par la mort du secteur des jeux de casinos. Ce qui sur le long terme, serait néfaste pour ces salles de jeux.

Normalement, les jeux de casinos se jouent face à face avec d’autres personnes. Mais nous sommes bien forcés de constater que faire face à des robots quasiment invincibles est particulièrement perturbant. La question se pose alors : vers quel futur nous emmène l’IA ?

L’avantage avec le robot de l’IA est qu’elle peut remplacer le personnel des casinos. De plus, l’IA ne possède pas les faiblesses humaines, et ne se fatigue pas. Et surtout le robot ne risque pas de se tromper.

L’inconvénient majeur est la possible disparition de ces salles de jeux. À cause de l’IA, la motivation des joueurs pour les jeux de casino a diminué. Les joueurs sont en effet conscients que leur chance de gagner contre un robot est minime. D’autant plus qu’ils ne pourront plus compter sur le coup du bluff pour désarçonner leurs adversaires.