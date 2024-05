Convoi de la mort : Pékin dévoile son porte-drones exterminateur

La Chine vient peut-être de franchir un cap inquiétant dans la course aux armements navals. Selon des experts, Pékin aurait mis sur les mers un terrifiant navire conçu pour lancer des nuées de drones tueurs sur ses ennemis.

En analysant des images satellite datant du 6 mai dernier, le journaliste H.I. Sutton, en tandem avec un chercheur en stratégie militaire du Mitchell Institute, aurait identifié ce qui semble être le premier porte-aéronefs dédié spécifiquement au déploiement de drones armés. D'une taille relativement modeste d'une centaine de mètres, l'embarcation affiche une silhouette pour le moins singulière, avec une coque de catamaran très espacée et un profil très bas sur l'eau.

Premier porte-aéronefs dédié aux drones ?

Ce qui rend cette embarcation potentiellement inédite, c'est qu'elle pourrait être le tout premier porte-aéronefs spécifiquement conçu pour le déploiement de drones plutôt que d'avions conventionnels. Avec un pont d'envol suffisamment large pour permettre le décollage et l'appontage de drones de 20 mètres d'envergure environ, mais sans hangar apparent, ce navire compact représenterait une nouvelle approche de la projection aéronavale.

Si cette analyse s'avère exacte, ce mystérieux bâtiment chinois marquerait une véritable innovation en permettant de déployer des essaims de drones depuis la mer à un coût bien moindre que celui des porte-avions traditionnels, qui restent des bâtiments d'une très grande envergure et d'un prix extrêmement élevé.

Première salve d'une nouvelle ère ?

Bien que le rôle exact de ce supposé « porte-drones » reste entouré d'interrogations, les experts s'accordent à dire qu'il pourrait s'inscrire dans l'émergence de nouvelles doctrines militaires faisant la part belle aux nuées de drones armés opérant en essaim coordonné. Un concept qui, s'il se concrétise, pourrait bouleverser les opérations navales et aériennes classiques.

Une chose est sûre : cet engin surprenant suscitera l'intérêt soutenu des experts navals dans les années à venir. Il pourrait même marquer le début d'une nouvelle ère dans la conception et l'utilisation des arsenaux navals et aériens. Ceci, à l'heure où les drones occupent une place de plus en plus importante au cœur des stratégies militaires modernes.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.