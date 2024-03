Le système d’eau US pris pour cible par les hackers, bientôt en France ?

Les hackers ont maintenant de nouvelles cibles. Ces pirates informatiques visent actuellement le système d'eau US. En effet, ces infrastructures permettent de fragiliser la position des autorités américaines, surtout dans les États les plus imposants. On attend alors une réaction de la part de la Maison-Blanche.

Les États-Unis ont toujours été la cible de plusieurs attaques informatiques. 5G, réseaux sociaux, etc. Mais maintenant, les hackers se focalisent sur des installations essentielles. Ils envisagent de se concentrer sur le système d'eau US. Mais l'équipe de Joe Biden a une stratégie bien ficelée pour se préparer face à cette situation. Elle a incité tous les États à renforcer leurs protocoles de sécurité pour éviter ces cyberattaques neutralisantes.

Le système d'eau US : un secteur d'infrastructures vitales

L'EPA (Agence de Protection de l'environnement) n'a pas tardé à alerter les autorités américaines concernant cette menace constante. Pour cette institution, le système d'eau est une infrastructure capitale aux US. L'EPA en collaboration avec la Maison-Blanche a alors prévenu les gouverneurs américains. Elles ont envoyé une lettre contenant les différentes attaques contre ces installations.

Il y aura même une réunion le 21 mars 2024 pour se concerter sur le sujet. Les parties prenantes vont se focaliser sur les mesures de protection, ainsi que sur les vulnérabilités. Espérons que ces approches arrivent à prévenir les cyberattaques aux États-Unis.

Les cibles de références pour les hackers iraniens et chinois ?

« Les systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées sont une cible attrayante pour les cyberattaques, car ils constituent un secteur d'infrastructure vital, mais manquent souvent des ressources et de la capacité technique nécessaire pour adopter des pratiques de cybersécurité rigoureuse » extrait de la lettre envoyée par la Maison-Blanche et l'EPA

Et ce n'est pas tout. Cette lettre contenait aussi des suspicions sur les hackers. Selon l'EPA, ces menaces seraient liées aux pirates informatiques affiliés aux gouvernements iraniens et chinois. Ces hackers ont déjà mené des cyberattaques contre le système d'eau US en novembre dernier. Ils ont perturbé les infrastructures de distribution d'eau. Toutefois, cette opération ne suffit pas à prouver l'appartenance de cybercriminels.

Il faut agir, et vite

La lettre de l'EPA et de la Maison-Blanche sera le point de départ pour protéger le système d'eau US. Elle contient surtout une liste des actions recommandées pour renforcer les protocoles de sécurité.

« Dans de nombreux cas, même les précautions de base en matière de cybersécurité, telles que la réinitialisation des mots de passe par défaut ou la mise à jour des logiciels pour remédier aux vulnérabilités connues ne sont pas en place et peuvent faire la différence entre les projets de business et les cyberattaques perturbatrices »

Une autre spécialiste, Anne Neuberger (responsable de la sécurité à la Maison-Blanche) a aussi exprimé son opinion concernant la situation. Pour elle, le renforcement de la sécurité des services publics est essentiel. Les sanctions contre les six responsables des forces armées iraniennes des attaques de février seraient les points de départ de cette démarche.

