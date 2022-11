Cyberguerre : le Parlement Européen hacké par la Russie, et ensuite ?

Après avoir qualifié officiellement la Russie d’État terroriste, le Parlement Européen a subi une cyberattaque DDoS sur son site web officiel. Vers une escalade de la cyberguerre ?

Le 23 novembre 2022, le Parlement Européen a pris une grave décision. L’institution a officiellement reconnu la Russie comme « état sponsor du terrorisme » en raison des actes « brutaux et inhumains » perpétrés en Ukraine depuis l’invasion du pays.

Cette résolution a été approuvée à Strasbourg avec 494 votes favorables, 58 votes contre et 44 abstentions. Trois résolutions déposées par les partis European People’s Party (EPP), Renew Europe et European Conservative and Reformists (ECR) ont été combinées en un seul texte.

La version finale dénonce « une guerre d’agression illégale et injustifiée » de la Russie contre l’Ukraine, et accuse l’armée russe d’une longue liste de crimes. Le texte condamne notamment les meurtres de milliers de civils et de centaines d’enfants, les attaques contre l’infrastructure essentielle, les exécutions sommaires, les enlèvements, les viols, la torture et les déportations.

Au total, 40 000 crimes de guerre ont été répertoriés jusqu’à présent. Les législateurs reprochent aussi à la Russie d’avoir provoqué une crise humanitaire à grande échelle à Mariupol et d’avoir utilisé la famine en guise d’arme.

Les membres du parlement estiment que ces atrocités ont pour but de terroriser la population ukrainienne et la contraindre à accepter l’annexion. En outre, le texte décrète que « la Russie pose un risque pour la sécurité du continent européen et l’ordre international ».

C’est la raison pour laquelle le Parlement Européen appelle à mettre en place de nouvelles lois permettant de traiter la Russie comme un État terroriste. Une telle loi existe déjà aux États-Unis, mais pas dans l’Union européenne.

Si la mesure est adoptée, la Russie rejoindra la liste des 21 entités terroristes dressée par l’UE aux côtés du Hamas, du PKK, de l’Armée de Libération Nationale de Colombie ou encore l’aile militaire du Hezbollah.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022