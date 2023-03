iCloud : le directeur démissionne, quel avenir pour le cloud d’Apple ?

La démission de Michael Abbott, le responsable des services en nuage chez Apple, a pris tout le monde par surprise. Abbott était le directeur de la supervision d’iCloud et de nombreux produits liés au cloud, tels que iMessage et FaceTime.

La démission du directeur des services en nuage d’Apple, Michael Abbott, laisse un vide important dans l’une des divisions les plus cruciales de l’entreprise. Les conséquences de la démission d’Abbott sur l’avenir d’iCloud et les autres services d’Apple sont incertaines. Les conséquences de cette décision pour l’avenir d’iCloud et des autres services en nuage d’Apple restent incertaines. Mais une question se pose : pourquoi Abbott a-t-il décidé de partir ?

Directeur d’iCloud démissionne : Apple confrontée à une période de turbulence

Apple se prépare à subir une autre importante démission dans ses rangs, celle de Michael Abbott, le directeur des services en nuage. Abbott est responsable de la supervision de tous les produits liés au cloud, notamment iCloud, ainsi que du back-end des applications importantes telles que iMessage et FaceTime.

Ce départ survient après seulement 1 mois de celui du vice-président des services d’Apple, Peter Stern. Ce dernier avait conduit à une réorganisation au sein de l’équipe des services. Les réorganisations effectuées suite à la démission de Stern ont entraîné la répartition de ses responsabilités entre trois divisions différentes. Le départ d’Abbot survient après cinq ans sur ce poste, coïncidant avec la date d’acquisition de ses actions AAPL.

Les récents départs de cadres montrent que le géant de la technologie traverse un moment d’instabilité. Avant Peter Stern, le responsable du design industriel d’Apple, Evans Hankey a également quitté l’entreprise en octobre 2022. Les conséquences de ces démissions récurrentes sur l’avenir d’iCloud et les autres services d’Apple restent à voir.

Renouvellement du personnel : Apple enregistre une croissance record

En dépit de ces changements des cadres dirigeants, la division des services d’Apple a connu une croissance remarquable ces derniers temps. En effet, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars pour les résultats du début d’année, pendant la période des fêtes de fin d’année. Cette réussite est largement due aux produits et services en nuage, qui a connu une adoption massive ces dernières années.

Cependant, la démission du directeur des services cloud laisse planer un doute sur l’avenir de cette division cruciale. De plus, le remplacement d’Abbott risque de devenir une tâche ardue pour l’entreprise. En effet, il était responsable de la supervision de tous les produits liés au cloud depuis longtemps. Le succès de cette branche d’Apple témoigne l’efficacité de l’organisation instaurée par Abbott depuis ces cinq ans de service. En même temps, ses compétences en matière de protection de la vie privée et d’ingénierie de sécurité pour les services d’Apple étaient également très appréciées.

Dans tous les cas, le succès continu de la division des services au cours du premier trimestre montre que l’entreprise peut encore continuer à se développer malgré les obstacles. Il serait donc intéressant de voir comment Apple surmontera cette période de changements dans son équipe de direction.