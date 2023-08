Votre cerveau bientôt fusionné avec l’IA ? C’est le pari fou de cette startup

Une équipe de chercheurs australiens veut fusionner l’IA avec des cellules cérébrales humaines, et leur créature parvient déjà à jouer au jeu vidéo Pong. Ils viennent de recevoir 600 000 dollars du gouvernement, et leur projet pourrait donner naissance à des ordinateurs biologiques d’un genre nouveau ou nous permettre d’incorporer l’IA à nos cerveaux… zoom sur un projet fou !

Afin d’éviter un grand remplacement du travail humain, la seule solution pourrait être de fusionner nos cerveaux avec l’IA pour leur permettre de rester compétitifs.

C’est ce que prévoit Elon Musk avec sa startup Neuralink, visant à concevoir une puce cérébrale qui nous dotera d’un ordinateur directement intégré à notre esprit.

Toutefois, cela pourrait ne pas suffire pour rivaliser avec les machines du futur. Car de l’autre côté, une équipe de chercheurs australiens compte créer une IA dotée de cellules cérébrales humaines…

Pour leur projet Dishbrain, en collaboration avec la startup Cortical Labs, les scientifiques de la Monarch University viennent d’obtenir 600 000 dollars de la part de l’Office of National Intelligence d’Australie.

Computer chip with built-in human brain tissue gets military funding.



Last year, Monash University scientists created the "DishBrain" a semi-biological computer chip with some 800,000 human and mouse brain cells lab-grown into its electrodes. Demonstrating something like… pic.twitter.com/L1MZ07WaX0